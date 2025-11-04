Ông Zhan Changcheng, sống tại tỉnh Chiết Giang, vẫn khỏe mạnh và minh mẫn dù tuổi rất cao. Hằng ngày, ông vẫn duy trì thói quen đi dạo, trò chuyện cùng người quen và tự chăm sóc bản thân.

Ông Zhan có 9 người con (3 trai, 6 gái) hiện ở độ tuổi từ 59 đến 82. Bốn thế hệ trong gia đình ông đang sống chung dưới một mái nhà. Hai người con trai là Zhan Yingtong (72 tuổi) và Zhan Yingqin (69 tuổi) cùng vợ thay phiên chăm sóc cha.

Ông Zhan Changcheng vẫn khỏe mạnh dù đã hơn 100 tuổi. Ảnh: Jam Press

Theo chia sẻ của các con, ông Zhan rất kỹ tính trong sinh hoạt, đặc biệt là vấn đề vệ sinh và vẻ ngoài. “Cha tôi vẫn đánh răng ba lần mỗi ngày. Mỗi sáng, ông dậy từ 5h, chuẩn bị quần áo chỉnh tề rồi ngồi đợi gia đình làm bữa sáng”, một người con cho hay. Sau khi ăn, cụ ông thường đi dạo trong vườn để hít thở không khí trong lành và tận hưởng ánh nắng sớm.

Gia đình cho biết ông Zhan rất thích đồ ngọt, đến mức ngay cả cơm trắng ông cũng cho thêm đường. Con dâu ông, bà Cai Alu, kể lại: “Sáng nay, cha tôi giận vì ngũ cốc không đủ ngọt”. Bà cho biết mỗi tháng gia đình ăn hết khoảng 3-4kg đường. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ cho thấy chỉ số đường huyết của ông Zhan vẫn bình thường và sức khỏe tổng thể rất tốt.

Trong hơn 50 năm, ông Zhan làm nghề đan tre, trở thành thợ đan lát nổi tiếng trong vùng và từng đào tạo nhiều học trò. Dù đã nghỉ làm, ông vẫn giữ liên lạc với một số đồng nghiệp cùng chung niềm đam mê và thỉnh thoảng gặp gỡ để chuyện trò.

Theo Mirror, bí quyết sống thọ của ông Zhan là giữ nếp sống giản dị, vui vẻ và đều đặn. “Cả đời ông chưa từng sống xa hoa. Ông chỉ cần một bát cơm và một bình nước là đã mãn nguyện”, người con trai tên Yingtong nói.

Hiện nay, ở làng của ông Zhan có 22 người trên 90 tuổi, trong đó hai người hơn 100 tuổi. Ông Zhan là một trong những người cao tuổi nhất tại địa phương. Sức khỏe, tinh thần lạc quan và thói quen sinh hoạt điều độ giúp ông trở thành minh chứng sống cho một cuộc đời giản đơn nhưng bền bỉ.