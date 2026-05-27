Trong bối cảnh xăng sinh học E10 ngày càng được sử dụng phổ biến, không ít tài xế bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu loại nhiên liệu pha ethanol này có khiến ô tô "uống xăng" nhiều hơn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay?

Lo ngại trên không phải không có cơ sở, bởi về mặt kỹ thuật, ethanol có những đặc tính khác biệt đáng kể so với xăng khoáng truyền thống. Xăng E10 là loại nhiên liệu chứa 10% ethanol sinh học (được làm từ ngô, khoai, sắn...) phối trộn với 90% xăng khoáng.

Một trong những ưu điểm của xăng sinh học là chỉ số octan cao, giúp nhiên liệu chống kích nổ tốt hơn. Tuy nhiên, ethanol lại có nhiệt trị thấp hơn xăng truyền thống, tức lượng năng lượng sinh ra khi đốt cháy cùng một thể tích nhiên liệu sẽ thấp hơn.

Nói đơn giản, để tạo ra cùng mức công suất, động cơ có thể cần tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn đôi chút khi sử dụng E10.

Theo các nghiên cứu, mức chênh lệch tiêu hao nhiên liệu giữa E10 và xăng khoáng A95 dao động khoảng 1-5%, tùy loại động cơ và điều kiện vận hành. Đây cũng là lý do nhiều tài xế cảm thấy xe hao xăng hơn sau khi chuyển sang dùng nhiên liệu sinh học.

Nghiên cứu của ĐH Bách Khoa về công suất động cơ thay đổi thế nào khi sử dụng các loại xăng khác nhau.

Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, nhiên liệu trong bình chứa có xu hướng giãn nở và bay hơi mạnh hơn. Ethanol trong xăng E10 cũng có đặc tính hút ẩm và áp suất bay hơi khác xăng khoáng, khiến nhiều người lo ngại xe sẽ hao nhiên liệu hơn vào mùa hè.

Tuy nhiên, các chuyên gia kỹ thuật cho rằng, mức thất thoát này trên ô tô hiện đại gần như không đáng kể, bởi hệ thống nhiên liệu ngày nay đều được thiết kế kín và có bộ thu hồi hơi xăng (EVAP). Thực tế, nhiệt độ ngoài trời 40-45 độ C vẫn rất nhỏ so với môi trường làm việc bên trong động cơ và buồng đốt, nơi nhiệt độ có thể lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn độ C.

Điều khiến nhiều chủ xe cảm thấy hao nhiên liệu tăng trong mùa nắng nóng được giới chuyên gia chỉ ra chủ yếu đến từ điều kiện vận hành. Khi trời nóng, điều hòa phải hoạt động công suất lớn hơn, quạt làm mát chạy thường xuyên hơn, trong khi tình trạng tắc đường khiến xe liên tục "bò" trên đường cũng khiến mức tiêu hao nhiên liệu rõ rệt hơn nhiều. Tuy nhiên, mức tiêu hao này là chung cho mọi loại nhiên liệu, không chỉ riêng xăng E10.

Các chuyên gia cho rằng, với các mẫu xe đời mới sử dụng phun xăng điện tử và ECU tự điều chỉnh hòa khí, động cơ thường thích nghi tốt với E10, thậm chí vận hành ổn định hơn nhờ chỉ số octan cao.

Ngược lại, xe cũ hoặc hệ thống nhiên liệu xuống cấp dễ nhạy cảm hơn với nhiên liệu sinh học, đặc biệt khi kim phun bẩn, bơm xăng yếu hoặc bugi hoạt động kém.

Bên cạnh đó, ethanol có tính tẩy rửa mạnh hơn xăng khoáng, nên trong giai đoạn đầu sử dụng E10, cặn bẩn trong hệ thống nhiên liệu có thể bị bong ra, làm lọc xăng nhanh bẩn và ảnh hưởng tạm thời đến khả năng vận hành nếu xe không được bảo dưỡng kịp thời.

Dù vậy, người dùng không nên quá lo ngại việc E10 khiến xe hao xăng nghiêm trọng trong mùa hè. Nếu xe được bảo dưỡng đúng cách, lốp bơm đủ áp suất và hệ thống nhiên liệu hoạt động ổn định, mức chênh lệch tiêu hao thường không quá lớn.

Quan trọng hơn, thói quen sử dụng xe trong mùa nóng như để xe nổ máy chờ lâu, bật điều hòa nhiệt độ thấp liên tục hoặc chạy tốc độ cao giữa trời nắng gắt mới là những yếu tố khiến hóa đơn nhiên liệu tăng nhanh thấy rõ.

