Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (1/5-3/5), do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên trời mưa giông, gió đông bắc cấp 2-3, dịu mát; nhưng 2 ngày sau trời không mưa, tăng nhiệt nhanh.

Cụ thể, ngày 1/5, khu vực thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 27-29℃. Từ đêm 1-3/5, khu vực có mây, ít mưa, ngày trời nắng; nhiệt độ cao nhất ban ngày khoảng 30-33℃; nhiệt độ thấp nhất ban đêm 23-26℃.

Thời tiết Hà Nội ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ (1/5), trời có mưa rào và giông. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng dự báo những khu vực khác của miền Bắc. Theo đó, hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm; từ 2/5, giảm mưa, trời nắng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới (1-3/5):