Man City của Pep Guardiola trong nỗ lực tìm thế vị thế sau chiến dịch thất bát, may mắn có một phiên bản Erling Haaland tốt hơn bao giờ. Ngôi sao 25 đang đạt phong độ cực khủng – ghi đến 18 bàn sau 11 trận trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa, trong đó 12 bàn cho Man City và 6 bàn với tuyển Na Uy.

Haaland đang cảm thấy tốt hơn bao giờ. Anh đầy thăng hoa trên sân cỏ, ghi 18 bàn sau 11 trân trên mọi đấu trường mùa này - bao gồm ở Man City và tuyển Na Uy. Ảnh: E.H

Haaland vừa ghi bàn duy nhất giúp Man City lấy trọn 3 điểm trên sân Brentford, một pha lập công mà anh mô tả là “một trong những bàn thắng đẹp nhất của tôi”.

Đó là trận đấu thứ 9 liên tiếp (tính cả ở Man City và tuyển Na Uy), Haaland ghi bàn – thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh đến nay.

Không những vậy, Haaland còn lập siêu kỷ lục ở Ngoại hạng Anh, ghi bàn ở 22/23 sân mà anh cùng Man City đến thi đấu. Sân duy nhất mà tiền đạo này chưa chinh phục được chính là Anfield của Liverpool.

Anh chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn như hiện nay. Điều này là nhờ vào sự chuẩn bị, sẵn sàng cho các trận đấu, cả về thể chất và tinh thần. Thú thật là việc được làm bố khiến tôi thấy thoải mái, phấn chấn hơn. Tôi ngắt bớt kết nối với bên ngoài và không nghĩ nhiều về bóng đá, hay lo lắng đủ điều như trước. Cứ trở về nhà, ở bên con là tôi quên hết mọi thứ, vô cùng thoải mái. Tôi phải cảm ơn con trai của mình”.

Chân sút Na Uy và bạn gái đón con trai đầu lòng vào cuối năm ngoái. Ảnh: Shutterstock

Với động lực to lớn từ cậu con trai mang lại, fan Man City tin tưởng rằng, Haaland rồi đây sẽ xuyên phá Anfield, đánh dấu việc ghi bàn ở mọi sân vận động anh đến ở Premier League.

Ông thầy Pep Guardiola rất phấn khởi với phong độ của Haaland, thừa nhận “cậu ấy vô cùng quan trọng với Man City”, đồng thời tin tưởng học trò cưng sẽ gắn bó với Etihad lâu dài, bất chấp lãnh đạo Barca nuôi tham vọng có chân sút Na Uy vào năm sau.

“Haaland đang có những màn trình diễn xuất sắc và ghi nhiều bàn thắng. Man City luôn ủng hộ và mang đến nhiều cơ hội cho cậu ấy. Không ai nói trước được tương lai nhưng Haaland đang có hợp đồng dài hạn tại Etihad (đến tháng 6/2034).

Có đội bóng nào mà không mơ sở hữu Haaland chứ? Nếu Haaland không thuộc về Man City thì chúng tôi cũng sẽ ao ước có cậu ấy thôi. Barca mong có cậu ấy, như tất cả CLB khác trên thế giới vậy.

Nhưng tôi nghĩ Haaland sẽ không ngốc đến độ ký một hợp đồng mà cậu ấy không hoàn toàn cam kết. Dù vậy, bóng đá luôn đầy rẫy những bất ngờ và không ai nói trước được gì”.