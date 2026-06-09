Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 40 về việc bổ sung, sửa đổi Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031.

Theo kết luận, Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu ý kiến để bổ sung, hoàn thiện dự thảo quy định về quản lý biên chế và quyết định giao biên chế năm 2026 của hệ thống chính trị, rà soát kỹ số liệu, bảo đảm chính xác, trình Thường trực Ban Bí thư xem xét, ban hành.

Về định hướng giao biên chế giai đoạn 2027-2031, kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị (khoảng từ 5-10%) trên cơ sở kế hoạch, lộ trình, cam kết trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trong việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số...

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Bộ Chính trị cũng yêu cầu tinh giản quy trình công việc, giảm khâu trung gian trong tác nghiệp, sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, giảm số lượng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức...; áp dụng phương pháp quản trị theo dữ liệu, lượng hóa công việc để xác định nhu cầu biên chế thực tế.

Việc quản lý số lượng biên chế cần chuyển sang quản lý chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, định kỳ đánh giá cán bộ bằng các chỉ số được lượng hóa. Bộ Chính trị lưu ý đưa ra khỏi hệ thống những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ để thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức đủ trình độ, năng lực vào bộ máy.

Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu có kế hoạch bố trí, sắp xếp chuyển ngạch để bảo đảm đủ số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, không để tình trạng viên chức thực hiện vị trí việc làm của công chức.

Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, điều chỉnh cơ cấu, số lượng phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, nhất là các cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu vị trí chuyên môn cần phải bổ sung kịp thời.

Những nơi có số công chức, viên chức có mặt lớn hơn số biên chế được giao năm 2026 phải khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp, lộ trình phù hợp, khả thi nhằm từng bước sắp xếp, điều chỉnh để đến hết năm 2026 đưa về đúng số biên chế được Bộ Chính trị giao.

Các thành phố lớn, đô thị đặc biệt (như Hà Nội và TPHCM) được Bộ Chính trị quyết định cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng biên chế sẽ thực hiện theo chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị...

Không để xin biên chế, giữ ghế, giữ cơ cấu vì lợi ích cục bộ

Bộ Chính trị yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu toàn diện, đề xuất đổi mới công tác quản lý, giao biên chế của hệ thống chính trị nhằm bảo đảm hiệu quả thực chất, đồng bộ với chủ trương, chính sách của Đảng về đề án vị trí việc làm và đề án tiền lương.

Trong đó, Bộ Chính trị gợi mở cần đổi mới căn bản tư duy, nhận thức, phương pháp xác định biên chế của hệ thống chính trị; chuyển từ tư duy cố định, dài hạn sang theo chu kỳ 3 năm để điều chỉnh phù hợp; xác định biên chế bảo đảm khoa học, khách quan, theo định mức, tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng, phù hợp thực tiễn, giải quyết cơ bản các hạn chế, bất cập từ nhiều nhiệm kỳ.

Việc giao biên chế phải gắn chặt với đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và kết quả đầu ra cụ thể.

Kết luận nêu rõ không để tình trạng nơi thiếu người làm việc không được bổ sung, trong khi nơi hiệu quả thấp vẫn giữ biên chế ổn định; cần cơ chế mạnh hơn để sàng lọc, thay thế người không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện đúng nguyên tắc có vào, có ra với biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, không để tình trạng vào biên chế là ổn định suốt đời.

"Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin biên chế, giữ ghế, giữ cơ cấu vì lợi ích cục bộ" - Kết luận số 40 nêu rõ.