Cổ phiếu của các doanh nghiệp sản xuất thiết bị bán dẫn hàng đầu thế giới đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động, khi tâm lý nhà đầu tư chuyển từ lạc quan sang lo ngại chỉ trong vài giờ.

Nguyên nhân đến từ một báo cáo cho rằng Trung Quốc đã đạt bước tiến quan trọng trong việc sản xuất máy quang khắc DUV (Deep Ultraviolet – tia cực tím bước sóng sâu) nội địa, làm dấy lên những câu hỏi lớn về tương lai của chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, cũng như vị thế thống trị lâu nay của hãng ASML.

Cổ phiếu của các doanh nghiệp sản xuất thiết bị bán dẫn hàng đầu thế giới đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động vì thông tin Trung Quốc tự sản xuất máy quang khắc DUV. Ảnh: Stocktwits

Theo The Information, một doanh nghiệp có trụ sở tại Thượng Hải, quy tụ đội ngũ kỹ sư từ nhiều công ty khởi nghiệp như Yuliangsheng Technology, đã chính thức bắt đầu sản xuất hàng loạt máy quang khắc DUV do nước này tự phát triển.

Nguồn tin cho biết công ty đặt mục tiêu sản xuất 5 hệ thống DUV ngay trong năm nay và tăng lên 20 hệ thống vào năm tới.

Những khách hàng đầu tiên dự kiến sẽ là các tên tuổi lớn trong ngành bán dẫn Trung Quốc như SMIC, CXMT và Hua Hong.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một bước tiến có ý nghĩa chiến lược đối với tham vọng xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn hoàn toàn nội địa của Bắc Kinh.

Đáng chú ý, diễn biến này xuất hiện đúng thời điểm Quốc hội Mỹ đang thúc đẩy dự luật MATCH Act, đạo luật nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận cũng như bảo trì các máy quang khắc DUV từ nước ngoài.

Trong trường hợp Trung Quốc thực sự có khả năng tự sản xuất các thiết bị này, hiệu quả của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ có thể sẽ suy giảm đáng kể.

Ngay sau khi báo cáo được công bố, nhà đầu tư lập tức bán mạnh cổ phiếu của các công ty sản xuất thiết bị bán dẫn.

Lập luận của thị trường khá rõ ràng: nếu các doanh nghiệp Trung Quốc đã vượt qua được "nút thắt cổ chai" khó nhất là công nghệ quang khắc, thì những lĩnh vực khác như thiết bị lắng đọng vật liệu, khắc plasma, đo kiểm và kiểm tra chất lượng cũng có nguy cơ dần bị thay thế bởi các nhà sản xuất nội địa.

Tại thời điểm giảm mạnh nhất trong phiên, cổ phiếu ASML, Applied Materials, Lam Research và KLA Corporation đều mất khoảng 7% giá trị, khiến vốn hóa thị trường của nhóm doanh nghiệp này sụt giảm hàng chục tỷ USD chỉ trong vài phút giao dịch.

Tuy nhiên, khi phiên giao dịch bước vào giờ cuối, áp lực bán đã dần hạ nhiệt.

Việc thị trường hồi phục một phần đến từ hàng loạt báo cáo phân tích được các tổ chức tài chính lớn công bố ngay trong ngày, với quan điểm cho rằng nhà đầu tư đang đánh đồng một cột mốc nghiên cứu ban đầu với khả năng thương mại hóa quy mô lớn.

Nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng việc chế tạo thành công vài hệ thống DUV hoàn toàn khác với việc xây dựng năng lực sản xuất hàng loạt có thể cạnh tranh với ASML.

(Theo Bloomberg, Investing)