Chiều 29/4, tại xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai), UBND TPHCM phối hợp Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ thông xe (đợt 1) dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Lúc 17h cùng ngày, đoạn tuyến dài khoảng 37km của cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu chính thức được đưa vào khai thác và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng cao tốc liên vùng, góp phần giảm tải cho tuyến Quốc lộ 51 vốn thường xuyên ùn tắc.

Trong giai đoạn đầu khai thác, điểm đầu tại Km16+000 theo đường tạm Bưng Môn (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), điểm cuối tại Km53+700 giao với Quốc lộ 56 (TPHCM). Hiện tại, tuyến cao tốc này chỉ dành cho ô tô con dưới 9 chỗ ngồi.

Đoạn từ nút giao Bưng Môn đến nút giao Tân Hiệp trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được tổ chức khai thác với quy mô 6 làn xe, kèm 2 làn dừng khẩn cấp.

Tuyến cao tốc được vận hành tốc độ tối đa 80km/h, thấp hơn so với tốc độ thiết kế 100km/h nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Với các phương tiện di chuyển từ hướng Vũng Tàu khi đến nút giao Long Thành, các xe rẽ phải để lên cầu vượt theo nhánh 1 (tuyến T2 trái), sau đó tiếp tục rẽ phải vào nhánh N7 để đi Dầu Giây hoặc rẽ trái để đi về TPHCM.

Biển báo số điện thoại đường dây nóng được lắp đặt dọc tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giúp tài xế nhanh chóng liên hệ khi gặp sự cố, đảm bảo được hỗ trợ kịp thời và an toàn khi lưu thông.

Trong giai đoạn đầu, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa tổ chức thu phí. Tuy nhiên, tại Km18+140 theo hướng ngược lại bố trí một trạm đầu vào để ghi nhận phương tiện, phục vụ công tác tính phí đối với tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Việc đưa các đoạn thành phần 2 và 3 vào vận hành tạm thời giúp giảm áp lực cho Quốc lộ 51, rút ngắn thời gian đi từ trung tâm TPHCM xuống Vũng Tàu còn khoảng 70 phút.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công từ tháng 6/2023, dài gần 54km với tổng vốn đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng, đi qua Đồng Nai và TPHCM, gồm 3 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 3 dài 19,8km qua TPHCM do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư; dự án thành phần 2 dài 18,2km do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; phần còn lại dài 16km do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.