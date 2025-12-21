Trận chung kết khép lại mùa giải 2025 giữa THPT Xuân Mai và THPT Tây Hồ diễn ra đầy hấp dẫn. Hai đội thi đấu giằng co trong suốt 50 phút chính thức mà không có bàn thắng nào được ghi.

Tỉ số hòa 0-0 khiến cả hai phải bước lên loạt luân lưu định mệnh để tìm ra nhà vô địch. Và tại đây, THPT Xuân Mai vỡ òa sau những cú sút kịch tính đến thót tim trước THPT Tây Hồ, giành chiến thắng chung cuộc 3-1, qua đó lần đầu bước lên ngôi vô địch bóng đá học sinh THPT Hà Nội sau rất nhiều lần tham dự.

Giải đấu khép lại thành công.

THPT Tây Hồ dù giành HCB nhưng cũng hoàn toàn có thể tự hào với hành trình đã trải qua. Trước đó, THPT Phạm Văn Đồng giành HCĐ sau khi vượt qua THPT Marie Curie Mỹ Đình 2-0, cũng trên chấm luân lưu.

"Hành trình của mùa giải năm nay là hành trình của những cung bậc cảm xúc, với 247 trận bóng đá, 532 bàn thắng được ghi (trung bình 2,2 bàn thắng mỗi trận). Tất cả 125 đội bóng tham dự giải năm nay đều chiến thắng", đại diện BTC nhấn mạnh.