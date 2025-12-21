Vị thế U22 Việt Nam

Tờ Bola vừa có bài viết về chiến thắng của U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, cũng như phân tích về cán cân quyền lực bóng đá Đông Nam Á thời điểm này.

“Thành công của U22 Việt Nam khi giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 2025 một lần nữa khẳng định vị thế của họ như thế lực ổn định và bền bỉ nhất Đông Nam Á”, bài báo nhắc về trận chung kết.

U22 Việt Nam thắng U22 Thái Lan đầy cảm xúc. Ảnh: SN

“Chiến thắng này không chỉ gói gọn trong khuôn khổ một giải đấu, mà là sự tiếp nối của chuỗi thành tích được duy trì suốt nhiều năm qua”.

Sức mạnh tinh thần của các học trò HLV Kim Sang Sik được Bola đánh giá cao, trong thế trận U22 Thái Lan dẫn 2-0.

“Thi đấu trước khán giả Thái Lan ở trận chung kết, U22 Việt Nam thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch thực thụ.

Dù bị dẫn trước 2 bàn, họ vẫn kiên cường vùng lên và lật ngược thế cờ, phẩm chất đã trở thành dấu ấn quen thuộc của Golden Star Warriors”.

Bola nhấn mạnh đến sự áp đảo của bóng đá Việt Nam trong năm nay: “Chiến công này càng có ý nghĩa khi đến không lâu sau chức vô địch AFF Cup 2025 (bài báo không nhắc đến việc U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 – PV).

Hai danh hiệu lớn trong cùng một năm dương lịch phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng quyền lực khu vực hiện nằm trong tay bóng đá Việt Nam”.

Thước đo bóng đá Đông Nam Á

Những thành công của Việt Nam trong kỷ nguyên Kim Sang Sik trở thành bài học với bóng đá Indonesia.

HLV Kim Sang Sik giúp bóng đá Việt Nam thành thước đo cho Đông Nam Á. Ảnh: S.N

“Với Indonesia, thành tích của Việt Nam vừa là tấm gương, vừa là lời cảnh tỉnh. Cuộc cạnh tranh ở Đông Nam Á không còn là câu chuyện của tiềm năng, mà là sự ổn định, dám đưa ra các quyết sách chiến lược và tính liên thông trong đào tạo, từ các đội trẻ đến ĐTQG.

Bối cảnh đó khiến yêu cầu đánh giá lại toàn diện định hướng phát triển bóng đá Indonesia một lần nữa được đặt ra, đặc biệt sau kết quả chưa đạt kỳ vọng tại SEA Games 2025”.

Bola cho rằng bóng đá Việt Nam hiện là hình mẫu tham chiếu của khu vực Đông Nam Á.

“Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025 mang đến kịch bản giàu cảm xúc. U22 Việt Nam nỗ lực tối đa để khuất phục chủ nhà U22 Thái Lan với chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ.

Việc lội ngược dòng sau khi bị dẫn 2 bàn trong trận chung kết là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành về tâm lý của U22 Việt Nam. Họ không chỉ vượt trội về chuyên môn, mà còn duy trì được sự tập trung và kỷ luật trong những thời khắc áp lực cao nhất.

Chiến thắng này tiếp tục nối dài bảng vàng thành tích của Việt Nam tại khu vực. Sự ổn định từ các cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia đã biến họ thành thước đo mới trên bản đồ cạnh tranh bóng đá Đông Nam Á”.

