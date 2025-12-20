Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 20/12: Giành vàng ngày cuối VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 20/12/2025, nhanh và chính xác.

Lời hứa vàng và thực tế trống rỗng

Dưới ánh đèn rực rỡ của SEA Games 33 trên sân nhà, Thái Lan phá sâu kỷ lục Đại hội với 232 HCV – một con số cho thấy sức mạnh thể thao toàn diện và tham vọng khẳng định vị thế số một khu vực.

Nhưng giữa bảng vàng chói lọi ấy, bóng đá và futsal lại tạo ra một khoảng trống khó che giấu.

U22 Thái Lan cúi đầu trước U22 Việt Nam. Ảnh: Matichon

Không một tấm HCV nào đến từ môn thể thao vua, nơi Thái Lan từng coi là niềm tự hào, là cột trụ danh dự của thể thao quốc gia.

Hình ảnh Madam Pang chỉ nói đúng hai từ “đau lòng” sau thất bại của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam giống như một dấu chấm buồn cho SEA Games 33 của bóng đá Thái.

Ngắn gọn, nhưng đủ để phản ánh trạng thái cảm xúc lẫn thực tại khắc nghiệt mà nền bóng đá này đang đối diện.

Trước thềm Đại hội, Madam Pang – tên thân mật của tỷ phú Nualphan Lamsam, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) – từng tuyên bố mục tiêu giành trọn 4 bộ HCV của bóng đá và futsal: bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam, futsal nữ.

Đó không chỉ là lời hứa thành tích, mà còn là thông điệp quyền lực thể thao: SEA Games 2025 trên sân nhà phải là nơi khẳng định vị thế thống trị khu vực.

Thực tế lại đi theo hướng ngược lại. Bóng đá nam thua U22 Việt Nam trong trận chung kết mà U22 Thái Lan dẫn trước nhưng không giữ được thế trận.

Bóng đá nữ cam chịu HCĐ, futsal – vốn là “mỏ vàng” truyền thống – cũng không thể cứu vãn. Bốn cơ hội vàng, không một lần chạm đích.

Futsal Thái Lan thua ê chề Indonesia. Ảnh: FAT

Hơn nữa, futsal nam thua Indonesia 1-6 thực sự là nỗi ê chề, cái tát mạnh vào tham vọng của FAT.

Thất bại không chỉ ở một đại hội

Nhìn sâu hơn, SEA Games 33 không phải cú trượt chân đơn lẻ mà là phần nổi của một năm buồn kéo dài của bóng đá Thái Lan, cả nam lẫn nữ.

Ở cấp độ đội tuyển, Thái Lan không còn tạo được ưu thế áp đảo với các đối thủ khu vực, trong khi lận đận trên sân chơi quốc tế. Khoảng cách tâm lý – thứ từng giúp họ thắng ngay cả khi chơi không hay – đã biến mất.

Các đội trẻ Thái Lan giàu kỹ thuật nhưng thiếu bản lĩnh trận lớn, trong khi lối chơi bị đánh giá là chậm thích nghi với nhịp độ và cường độ mới của bóng đá Đông Nam Á.

Đối thủ, đặc biệt là Việt Nam, tiến lên bằng hệ thống đào tạo, kỷ luật chiến thuật và sự ổn định dài hạn – những yếu tố mà Thái Lan từng xem nhẹ khi còn thống trị.

SEA Games 33 cũng là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của Madam Pang, người được kỳ vọng mang đến cuộc “cách mạng mềm” cho bóng đá Thái Lan: minh bạch, chuyên nghiệp và nhân văn hơn.

Nhưng bóng đá không chờ đợi cảm xúc. Thành tích sân cỏ đang phản bội những tuyên bố đầy tự tin ban đầu.

Chưa dừng lại ở đó, Madam Pang còn phải đối diện thâm hụt tài chính nặng nề từ nhiệm kỳ trước. Những tranh cãi liên quan đến quản lý, các khoản nợ khổng lồ mà FAT buộc phải thanh toán đang bào mòn nguồn lực và uy tín của Liên đoàn.

Madam Pang và FAT thất bại nặng nề. Ảnh: FAT

Trong bối cảnh ấy, thất bại chuyên môn càng trở nên nhức nhối. Không chỉ thua trên sân, mà còn thua trong niềm tin xã hội.

Việc Thái Lan phá kỷ lục HCV nhưng trắng tay ở bóng đá và futsal là nghịch lý lớn. Nó cho thấy thể thao xứ chùa vàng vẫn mạnh, nhưng bóng đá – môn thể thao được đầu tư nhiều và kỳ vọng lớn nhất – đang đứng trước ngã rẽ.

Hai từ “đau lòng” của Madam Pang vượt qua phạm vi trận chung kết bóng nam, mà là cho cả một giai đoạn chuyển mình đầy rủi ro.

SEA Games 33 khép lại với vinh quang tổng thể, nhưng để lại câu hỏi gai góc kéo dài nhiều năm qua: bóng đá Thái Lan sẽ tái thiết bằng hoài niệm quá khứ, hay dám chấp nhận thay đổi căn bản để theo kịp thời đại?

Câu trả lời không đến từ những lời hứa, mà từ những quyết định mạnh mẽ phía sau nỗi đau của ánh hào quang 232 tấm HCV.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn