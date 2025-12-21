SEA Games 33 tại Thái Lan để lại nhiều cảm xúc trái chiều. Về tổng thể, nước chủ nhà cho thấy năng lực tổ chức ở tầm khu vực, thể hiện qua hệ thống sân bãi hiện đại, lễ khai mạc và bế mạc được dàn dựng công phu, giàu bản sắc và ứng dụng mạnh công nghệ trình chiếu. Tuy nhiên, phía sau bề nổi rực rỡ ấy là không ít “vết gợn” khiến hình ảnh Đại hội bị ảnh hưởng.

U22 Việt Nam ngược dòng hạ U22 Thái Lan là một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất SEA Games 33 nhưng bị chủ nhà "bỏ quên" - Ảnh: SN

Tâm điểm tranh cãi lớn nhất xuất hiện ngay tại lễ bế mạc, khi video tổng kết SEA Games 33 bị cho là cố tình lược bỏ chiến thắng lịch sử của U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam.

Việc đội bóng áo đỏ lội ngược dòng đánh bại chính U22 Thái Lan 3-2 để giành HCV - một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất Đại hội - không được nhắc tới đã thổi bùng làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ Việt Nam.

Sự đối lập càng rõ rệt khi ban tổ chức lại đưa vào video hình ảnh chiến thắng gây tranh cãi của tuyển nữ Philippines, khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính khách quan trong cách tôn vinh thành tích.

Nữ Philippines được tôn vinh ở lễ bế mạc, nhờ vào việc trọng tài hủy bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ riêng bóng đá, công tác trọng tài ở nhiều môn như muay Thái, pencak silat hay boxing liên tục bị phàn nàn vì các quyết định khó hiểu, bất lợi cho nhiều đoàn, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó là những lỗi tổ chức như hiển thị sai quốc kỳ, nhầm điểm, cập nhật chậm bảng xếp hạng huy chương.

Tổng hòa các yếu tố cho thấy Thái Lan làm tốt phần “lễ”, nhưng phần “hội” còn nhiều hạn chế. SEA Games 33 vì thế trở thành bài học đáng giá về tính minh bạch, công bằng - yếu tố cốt lõi của một kỳ Đại hội thể thao khu vực.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn