Hôm nay (25/6), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Văn Long (SN 1969, ở TPHCM) 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Ngọc Kịp (SN 1986, ở TP Cần Thơ) 13 năm 6 tháng tù về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 17/2/2025, bà Phan Thị Hương S. (SN 1948, ở Hà Nội) nhận được điện thoại của một nam giới tự xưng tên Hải, là cán bộ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

Hải thông báo có người đã dùng thông tin của bà S. đăng ký số điện thoại có số đuôi …39, hiện đang nợ cước hơn 2 triệu đồng và hứa hẹn sẽ giúp bà S. kết nối với Công an Hà Nội để được hỗ trợ.

Sau đó, đối tượng kết bạn Zalo với bà S. và gọi video call để bà gặp một người mặc trang phục cảnh sát. Người này thông báo số điện thoại đăng ký tên bà S. liên quan đến hành vi lừa đảo ngân hàng và mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Tiếp đó, bà S. được một đối tượng khác tự xưng là lãnh đạo TAND tối cao gọi điện, thông báo bà liên quan đến một chuyên án và hỏi về việc sử dụng tài khoản ngân hàng cũng như số tiền trong tài khoản.

Sau khi bà S. cho biết đang gửi tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng, đối tượng yêu cầu rút toàn bộ số tiền và giao cho người do chúng chỉ định để “xác minh nguồn tiền”, hứa sẽ hoàn trả nếu hợp pháp.

Lo sợ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình, bà S. đã làm theo và giao tiền cho các đối tượng.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 18/2/2025, nhóm đối tượng tự xưng là cán bộ Tổng công ty MobiFone, cán bộ Phòng CSHS Công an Hà Nội và lãnh đạo VKSND tối cao đã liên hệ với ông Nguyễn Sinh T. (SN 1949, ở Hà Nội), thông báo ông bị lợi dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng phục vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Nhóm này yêu cầu ông T. viết đơn xin thanh tra tài sản và đơn xin tại ngoại tại địa phương để nộp kèm. Lo sợ bị bắt, ông T. đồng ý giao nộp 5,2 cây vàng tiết kiệm và viết theo yêu cầu.

Chiều 17/2/2025, Long, Kịp đi gặp và nhận từ bà S., 1 tỷ đồng, cho vào ba lô rồi bỏ đi. Sau đó, các bị cáo đã chuyển cho đối tượng có tên Lê Huỳnh Như và hưởng lợi bất chính 20 triệu đồng.

Hôm sau, Long và Kịp đi nhận vàng từ ông T. Tại điểm hẹn, ông T. đưa cho các bị cáo một túi nilon bên trong chứa nhiều nhẫn vàng và 2 tờ đơn.

Khi cả hai đang tìm chỗ bán vàng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Theo cơ quan điều tra, Lê Huỳnh Như sau khi phạm tội đã bỏ trốn và bị truy nã.