Hà Nội dự kiến thu hồi gần 5ha đất tại phường Thanh Xuân để phục vụ loạt dự án

Gần 5ha đất tại phường Thanh Xuân được Hà Nội đưa vào kế hoạch thu hồi giai đoạn 2026-2030 nhằm phục vụ các dự án giao thông và đô thị trọng điểm. Trong số các dự án, có 3 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 1 dự án vốn ngoài ngân sách.

Đối với nhóm dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có 2 dự án chuyển tiếp từ Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025, gồm dự án tu bổ di tích lịch sử Gò Đống Thây và dự án cải tạo theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân.

Bên cạnh các dự án chuyển tiếp, phường Thanh Xuân có thêm một dự án mới được bổ sung vào danh mục là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Ngụy Như Kon Tum.

Thách thức lớn với khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên ở Hà Nội: Ai phù hợp?

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, dự án đầu tiên được triển khai theo mô hình đô thị đa mục tiêu với nhiều điểm mới về quy hoạch, quản lý và chính sách mua bán nhà ở.

Khu đô thị được phát triển theo mô hình đa chức năng, với nhiều loại hình nhà ở gồm nhà thấp tầng, chung cư hỗn hợp kết hợp thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh đó là hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ như trường học, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa, khu thể dục thể thao, công viên và bãi đỗ xe công cộng. Các công trình công cộng được bố trí trong bán kính khoảng 500m, giúp cư dân tiếp cận thuận tiện.

Những điểm đáng chú ý tại khu đô thị đa mục tiêu ở Hà Nội. Đồ họa: Hồng Khanh

Luật sư Phạm Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, chuyên gia pháp lý bất động sản, đánh giá đây là mô hình đô thị hoàn toàn mới tại Việt Nam, được triển khai theo cơ chế đặc thù của Thủ đô dựa trên Nghị quyết 258/2025/QH15 và Luật Thủ đô sửa đổi.

"Đây có thể xem là một trong những đề án đô thị mang tính chiến lược nhất của Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây", ông nói.

Căn hộ cũ 4,5 tỷ rao bán nửa năm, người mua vẫn ngóng giảm thêm

Đầu tháng 6, anh Tuấn, một môi giới bất động sản, vẫn đang miệt mài đăng tin bán căn hộ chung cư đang sử dụng tại khu đô thị Linh Đàm. Đây là căn hộ anh nhận sang tay từ đầu năm, với kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng giá. Thời điểm đó, căn hộ được chào bán gần 4,5 tỷ đồng.

Sau nhiều tháng liên tục đăng tin, chạy quảng cáo và tìm kiếm khách hàng, giao dịch vẫn chưa thể chốt. Anh Tuấn cho biết, căn hộ đã giảm khoảng 300 triệu đồng so với lần rao bán đầu năm nhưng vẫn chưa có khách hỏi mua thật. Trước đây, mỗi tuần còn có vài cuộc gọi, giờ có tuần không có ai liên hệ.

Trên các hội nhóm bất động sản, những dòng quảng cáo như "cắt lỗ sâu", "bán gấp", "giảm giá mạnh để thu hồi vốn" xuất hiện ngày càng nhiều. Không ít căn hộ từng được môi giới chào bán với mức chênh hàng trăm triệu đồng so với giá chủ nhà nay phải liên tục hạ giá phần chênh hoặc giảm tiếp để tìm thanh khoản.

Thời kỳ mua đất chờ tăng giá nhanh đang dần khép lại

Tại hội thảo "Nhận diện xu hướng tài chính bất động sản 2026" do Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance tổ chức ngày 6/6, TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cho rằng khả năng tăng giá 20-30% trên diện rộng là rất khó xảy ra bởi dòng vốn của nền kinh tế hiện nay không chỉ tập trung vào bất động sản mà còn được phân bổ cho sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hạ tầng và nhiều lĩnh vực khác.

Thị trường bất động sản sẽ không xuất hiện những đợt tăng giá quá nóng như giai đoạn trước. Ảnh: Hồng Khanh

Chuyên gia kinh tế TS Ngô Trí Long cho rằng năm 2026 sẽ đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong hành vi của dòng tiền đầu tư.

Ông nhận định nền kinh tế đang phục hồi nhưng mặt bằng lãi suất khó quay trở lại thời kỳ vốn rẻ như trước. Đồng thời, tín dụng bất động sản tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ hơn, khiến dòng vốn không còn dễ dàng chảy vào mọi phân khúc.

Giá căn hộ TPHCM lập đỉnh gần 200 triệu đồng/m2, người mua 'chờ đợi và quan sát'

Theo báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield, quý I/2026, khu vực lõi TPHCM ghi nhận 1.200 căn hộ mở bán mới, giảm 62% so với quý trước và giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Giá bán sơ cấp trung bình của căn hộ đã tăng lên gần 7.300 USD/m2, tương đương khoảng 190 triệu đồng/m2, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết, giá sơ cấp trung bình trên là mức cao nhất trong lịch sử đối với loại hình căn hộ tại TPHCM. Con số này phản ánh mặt bằng giá thị trường cơ sở và chưa bao gồm các ưu đãi "đặt chỗ sớm" hay chiết khấu thanh toán nhanh.

Theo đơn vị nghiên cứu thị trường này, giá bán sơ cấp trung bình tại khu vực trung tâm TPHCM được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao do áp lực chi phí đầu vào gia tăng và xu hướng tăng của lãi suất vay mua bất động sản.

Tuy nhiên, mức độ hấp thụ của toàn thị trường đã có dấu hiệu chậm lại. Việc điều chỉnh lãi suất cũng gây áp lực tâm lý đối với cả người mua lẫn các nhà đầu tư ngắn hạn.