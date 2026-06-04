Trong số các dự án, có 3 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 1 dự án vốn ngoài ngân sách.

Đối với nhóm dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có 2 dự án chuyển tiếp từ Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025, gồm dự án tu bổ di tích lịch sử Gò Đống Thây và dự án cải tạo theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân.

Dự án cải tạo tuyến phố Nguyễn Tuân được người dân địa phương quan tâm bởi đây là khu vực có mật độ dân cư cao và thường xuyên chịu áp lực giao thông. Dự án được kỳ vọng góp phần chỉnh trang đô thị và cải thiện khả năng lưu thông trên tuyến.

Bên cạnh các dự án chuyển tiếp, phường Thanh Xuân có thêm một dự án mới được bổ sung vào danh mục là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Ngụy Như Kon Tum.

Đây là một trong những đoạn tuyến quan trọng của trục Vành đai 2,5, được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kết nối giao thông khu vực phía Tây Nam thành phố, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến và một số tuyến đường nội đô lân cận.

Ở nhóm dự án vốn ngoài ngân sách, phường Thanh Xuân có 1 dự án chuyển tiếp từ Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025 là Khu đô thị mới Phùng Khoang.

Dự án Khu đô thị mới Phùng Khoang được khởi công từ quý II/2007. Đây là một trong những dự án phát triển đô thị quy mô lớn tại khu vực cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô. Việc tiếp tục đưa dự án vào danh mục thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 nhằm hoàn thiện các thủ tục cần thiết và đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục còn lại.