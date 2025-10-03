Trong đó, lô Kem thảo dược Đông y - Hộp 1 lọ 40g, trên nhãn ghi: Trắng da - Nám sạm -Tàn nhang - Đồi mồi - Đa chức năng. Sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố: 05/16/CBMP-ĐL; Số lô: 01; ngày sản xuất: 25/4/2025; hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Lô này bị thu hồi do vi phạm 2 lỗi: Được sản xuất sau khi hết hạn số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và nhãn sản phẩm ghi công dụng không phù hợp với sản phẩm mỹ phẩm.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm này ra thị trường là Công ty TNHH mỹ phẩm Paris (địa chỉ: 382/46 Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè, TPHCM). Trước đó, mẫu sản phẩm bị phát hiện vi phạm được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Hà Nội lấy mẫu tại quầy thuốc Minh Ngọc (Đông Anh, Hà Nội).

Sản phẩm thứ 2 có lô bị thu hồi là Dung dịch vệ sinh Trầu không trà xanh - Hộp 1 chai 150 ml. Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 181/20/CBMP-NĐ; Số lô: 03425; ngày sản xuất: 2/4/2025; hạn dùng 1/4/2028. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất: Công ty TNHH dược mỹ phẩm Delavy (địa chỉ xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình).

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Nghệ An lấy mẫu sản phẩm tại Nhà thuốc Quang Minh (địa chỉ: Xóm 4, xã Quỳ Châu, Nghệ An), phát hiện vi phạm "không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật".

Hình ảnh sản phẩm dung dịch vệ sinh Luxury Care - Hộp 1 chai 150 ml. Ảnh chụp màn hình

Cùng lý do này, một lô sản phẩm dung dịch vệ sinh Luxury Care - Hộp 1 chai 150 ml, trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 9831/21/CBMP-HN; Số lô: 120824; ngày sản xuất 12/8/2024; hạn dùng 12/8/2027 cũng bị thu hồi trên toàn quốc.

Mẫu mỹ phẩm bị phát hiện vi phạm được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Nghệ An lấy mẫu tại quầy Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư HDT (địa chỉ: Bản mới, xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An) để kiểm tra chất lượng.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần dược phẩm Danipharm (Hà Nội); Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK (địa chỉ thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, Hà Nội) sản xuất.