Katie Zacharia, Thư ký báo chí mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang đối mặt với sự hoài nghi sau khi bà nhiều lần tự giới thiệu mình là luật sư.

Sau buổi họp báo đầu tiên đầy lúng túng và bị chỉ trích dữ dội của bà Zacharia hôm 13/10, một phóng viên đã hỏi Tổng thống Trump rằng bà Zacharia đã vượt qua kỳ thi luật sư ở bang nào. Ông Trump, người từng gọi bà Zacharia là luật sư khi công bố quyết định bổ nhiệm, đã quay sang hỏi nữ thư ký báo chí mới của mình: “Ở tiểu bang nào?”. Bà Zacharia đáp: “Khi tôi chuyển đến Trung Quốc”.

Tân Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia. Ảnh: New York Times

Văn phòng báo chí của Thống đốc bang California Gavin Newsom đã chế giễu màn đối đáp này trên mạng xã hội X.

Theo báo Guardian, bằng luật của bà Zacharia là có thật và Đại học Pepperdine xác nhận bà đã tốt nghiệp trường luật trực thuộc vào năm 2011. Tuy nhiên, sở hữu bằng cấp không đồng nghĩa với việc có giấy phép hành nghề và theo trang Popular Information, hiện chưa có hồ sơ nào cho thấy bà Zacharia từng được cấp phép hành nghề luật.

Trong một tuyên bố gửi tới báo chí sau đó, bà Zacharia cho biết bản thân đã “hành nghề luật về các giao dịch quốc tế, với đầy đủ các chứng chỉ cần thiết”. Nhà Trắng không đề cập đến việc liệu bà Zacharia có từng vượt qua kỳ thi luật sư ở bất kỳ đâu hay không.

Trên hồ sơ LinkedIn, bà Zacharia liệt kê chức danh là tổng cố vấn pháp lý cho Fix California, một nhóm bảo thủ do Ric Grenell, đồng minh lâu năm của ông Trump kiêm đặc phái viên của Tổng thống Mỹ sáng lập. Bà Zacharia từng sống tại California, nhưng Đoàn Luật sư bang California khẳng định họ không có hồ sơ nào cho thấy bà được cấp phép hành nghề tại đây.

Hôm 14/10, tổ chức phi lợi nhuận Campaign for Accountability đã đệ đơn khiếu nại lên Đoàn Luật sư California để yêu cầu điều tra xem liệu bà Zacharia có gây hiểu lầm cho công chúng và có khả năng vi phạm luật của bang khi tự giới thiệu mình là luật sư hay không. Theo luật của California, bất kỳ ai “quảng cáo hoặc tự giới thiệu mình là người đang hành nghề luật hoặc có quyền hành nghề luật” mà không phải là thành viên chính thức của Đoàn Luật sư của bang, có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 1.000 USD và án tù lên tới một năm.

Hồ sơ trên LinkedIn cũng nêu bà Zacharia từng làm luật sư cộng sự tại công ty luật Zhong Lun ở Bắc Kinh giai đoạn 2011 - 2013. Song, theo luật pháp Trung Quốc và trang tin tức pháp lý China Justice Observer, chỉ công dân Trung Quốc mới được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại nước này, dù nhân viên nước ngoài vẫn có thể làm việc tại các công ty luật Trung Quốc ở những vị trí khác.

Khảo sát của báo Guardian hé lộ tên của bà Zacharia không xuất hiện trong danh sách luật sư tại 38 bang cũng như tại đặc khu Columbia và quần đảo Virgin thuộc Mỹ, những nơi có danh sách luật sư được niêm yết công khai.

Các cơ quan truyền thông Mỹ như tờ Washington Post và đài CNN cũng tuyên bố không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc bà Zacharia được cấp phép hành nghề luật sư, dù còn hiệu lực hay hết hạn, ở những nơi khác, bao gồm cả bang Texas và thủ đô Washington, những địa điểm bà Zacharia từng làm việc.

Zacharia là một cái tên tương đối xa lạ khi Tổng thống Trump thông báo chọn bà làm thư ký báo chí tiếp theo của ông vào tuần trước, sau sự ra đi của Karoline Leavitt hồi đầu năm nay. Kể từ đó, một số cơ quan truyền thông đã phát hiện hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội của bà Zacharia, hiện đã bị xóa, từng có nội dung quảng bá các thuyết âm mưu vô căn cứ hoặc đã bị bác bỏ.