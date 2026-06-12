Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một nam bệnh nhân 48 tuổi gặp phải tình trạng hết sức hy hữu: dương vật cương cứng liên tục suốt 7 ngày sau một tai nạn sinh hoạt tưởng chừng như vô hại.

Khoảng 20 ngày trước khi nhập viện, người bệnh bị ngã đập vùng háng vào cọc gỗ. Ngay sau tai nạn, bệnh nhân thấy đau buốt dương vật khoảng 1 giờ rồi hết hẳn, vùng tổn thương không bầm tím, không chảy máu và đi tiểu hoàn toàn bình thường nên đã chủ quan bỏ qua.

Tuy nhiên,1 tuần trước khi nhập viện, ông xuất hiện tình trạng cương dương liên tục không giảm kèm theo cảm giác tức và gây khó khăn lớn cho việc đi tiểu. Lúc này bệnh nhân mới đi viện kiểm tra.

Bệnh nhân đang dần hồi phục. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp cương dương kéo dài không do thiếu máu cục bộ.

Các bác sĩ nhận định, đây là một thể bệnh khá ít gặp trên lâm sàng. Tình trạng này xảy ra do dòng máu từ động mạch đổ về dương vật quá nhiều và không kiểm soát được, thường là hệ quả của sự hình thành lỗ rò động mạch sau chấn thương.

Khác với thể thiếu máu cục bộ (gây đau dữ dội và có nguy cơ hoại tử cao), thể không thiếu máu cục bộ thường ít đau hơn và không dẫn đến hoại tử mô. Tuy nhiên, nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh đối mặt với nguy cơ rất cao bị rối loạn chức năng cương dương về sau.

Ngay sau khi xác định được nguyên nhân, các bác sĩ khoa Nam học đã nhanh chóng đưa ra phác đồ xử trí tối ưu và chính xác cho người bệnh. Hiện tại, sức khỏe của người bệnh đã ổn định, tình trạng cương cứng bệnh lý được giải quyết và đang trong quá trình hồi phục.