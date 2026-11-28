9 tháng đầu năm nay, ba ngân hàng có thu nhập bình quân nhân viên vượt 50 triệu đồng/tháng là MB, Vietcombank và TPBank. Trong đó, MB dẫn đầu với mức gần 59 triệu đồng/người/tháng, tương đương trên 700 triệu đồng/năm.

Thu nhập nhân viên tại 3 ngân hàng vượt ngưỡng 50 triệu đồng/tháng

Theo số liệu từ báo cáo tài chính riêng lẻ 9 tháng đầu năm của các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP), thu nhập bình quân dành cho mỗi nhân viên tại MB đạt khoảng 59 triệu đồng/tháng, tăng hơn 18 triệu đồng so với mức bình quân năm 2025.

Vietcombank đứng thứ hai với mức bình quân 55 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 13 triệu đồng so với năm trước. Tại TPBank, con số này đạt 52 triệu đồng/người/tháng, tăng 16 triệu đồng.

Đáng chú ý, năm 2025 không có ngân hàng nào đạt mức thu nhập bình quân nhân viên vượt ngưỡng 50 triệu đồng, cao nhất là Techcombank với 47 triệu đồng/người/tháng. Điều này cho thấy mức chi phí bình quân dành cho nhân viên tại một số ngân hàng tăng đáng kể trong năm nay.

Ngoài 3 ngân hàng dẫn đầu trên, nhóm nhà băng có mức thu nhập bình quân trên 40 triệu đồng/người/tháng gồm Techcombank với 49 triệu đồng, VietinBank 46 triệu đồng, SHB 44 triệu đồng, Sacombank 43 triệu đồng, BIDV 41 triệu đồng và NCB 40,8 triệu đồng.

So với mức bình quân năm 2025, Techcombank tăng khoảng 2 triệu đồng/người/tháng, VietinBank tăng 400.000 đồng, SHB tăng 1,7 triệu đồng, Sacombank tăng 12,64 triệu đồng, NCB tăng 1 triệu đồng. Riêng BIDV giảm 1,8 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong số các ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu về thu nhập cho người lao động, Sacombank ghi nhận mức tăng mạnh, từ 30,36 triệu đồng/tháng trong năm 2025 lên 43 triệu đồng/tháng trong 9 tháng đầu năm nay.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh ngân hàng cắt giảm hơn 4.000 lao động trong 9 tháng đầu năm và triển khai mô hình quản lý theo ngành dọc, cho thấy hiệu quả vận hành đã cải thiện đáng kể. Cùng kỳ, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ 46,1% xuống 32,6%, trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng 14,1%.

Tại lễ tổng kết việc hoàn tất tinh gọn bộ máy mới đây, Sacombank cho biết đặt mục tiêu dẫn đầu toàn ngành về thu nhập cho nhân viên, đồng thời hướng đến đưa CIR về 27%.

Theo mức bình quân trong 9 tháng đầu năm, nhân viên Sacombank có thu nhập bình quân đứng thứ 7 trong nhóm các ngân hàng TMCP.

8 ngân hàng ghi nhận thu nhập bình quân nhân viên giảm

Ở chiều ngược lại, có 8 ngân hàng ghi nhận mức bình quân dành cho nhân viên giảm so với năm 2025. VPBank giảm 6,9 triệu đồng, còn 34,27 triệu đồng; Eximbank giảm 4,2 triệu đồng, còn 22,3 triệu đồng; BaoViet Bank giảm 3,7 triệu đồng, còn 21 triệu đồng.

Saigonbank và KienlongBank cùng giảm 3 triệu đồng, lần lượt còn 19 triệu đồng và 26 triệu đồng/người/tháng. ABBank giảm 2 triệu đồng, còn 32 triệu đồng; BIDV giảm 1,8 triệu đồng, còn 41 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức bình quân nêu trên được tính từ số liệu chi phí và nhân sự trong báo cáo tài chính, không đồng nghĩa với tiền lương thực nhận của từng người lao động. Thu nhập thực tế còn phụ thuộc vào vị trí, chức danh, thâm niên, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác. Chênh lệch giữa các nhóm nhân sự trong cùng một ngân hàng cũng có thể khá lớn.