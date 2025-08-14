Sáng 14/8, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Báo Xây dựng tổ chức Hội thảo: "Vì sao từ 1/10, lái xe cần có tài khoản giao thông?".

Nghị định 119 quy định, trước ngày 1/10, chủ phương tiện phải hoàn thành chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, chủ phương tiện sẽ không thể lưu thông qua trạm thu phí.

Như vậy, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến hạn chót để chủ phương tiện bắt buộc phải chuyển đổi. Tuy nhiên, theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, đến thời điểm này mới chỉ có từ 30 - 50% trong tổng số chủ phương tiện ô tô thực hiện nâng cấp sang tài khoản giao thông.

Lý giải vì sao nhiều chủ phương tiện chưa mặn mà với việc chuyển sang tài khoản giao thông, bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó tổng Giám đốc Công ty CP Giao thông số Việt Nam (ePass) cho rằng, lo ngại lớn nhất của nhiều người dân là khâu bảo mật khi liên kết nguồn tiền.

Từ 1/10, các chủ phương tiện phải chuyển đổi sang tài khoản giao thông. Ảnh: N. Huyền

Hơn nữa, người dùng đã quen với tài khoản thu phí đường bộ và không muốn thay đổi. Ngoài ra, một số cá nhân chưa có tài khoản ví điện tử hoặc thẻ tín dụng, mà chỉ có tài khoản ngân hàng.

Tương tự, cũng có không ít ý kiến thắc mắc: Vì sao không trừ thẳng phí đường bộ vào tài khoản ngân hàng của cá nhân mà lại phải thông qua tài khoản giao thông?

Bên lề hội thảo, trả lời câu hỏi này, ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng KHCN Môi trường và Hợp tác Quốc tế (Cục Đường bộ Việt Nam) giải thích:

Điều kiện để liên kết với tài khoản giao thông là phải có tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, thẻ tín dụng, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu...

Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là phương tiện do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty tài chính được phép phát hành thẻ tín dụng, hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung cấp dịch vụ ví điện tử phát hành và được khách hàng sử dụng để thực hiện giao dịch thanh toán. Bao gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng (thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước), ví điện tử và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Điều 3 Nghị định 52/2024/NĐ-CP

Trong khi đó, tại Điều 3 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định: Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng và dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng.

Trong đó, dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng là việc cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản thanh toán.

Dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng là việc cung ứng dịch vụ thanh toán, thực hiện giao dịch thanh toán không thông qua tài khoản thanh toán.

Chiểu theo những quy định này, tài khoản ngân hàng của cá nhân không phải là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Tô Nam Toàn – Trưởng phòng KHCN Môi trường và Hợp tác Quốc tế (Cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: N. Huyền

“Vì thế, việc đóng phí đường bộ không thể trừ thẳng từ tài khoản ngân hàng, mà phải thông qua tài khoản giao thông”, ông Nam Toàn cho biết.

Theo ông Nam Toàn, cách nhanh và an toàn nhất để chuyển đổi sang tài khoản giao thông là chủ phương tiện sử dụng phương tiện thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ thu phí. Cụ thể, chủ phương tiện chỉ cần vào ứng dụng thu phí để mở ví điện tử của nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ dùng ứng dụng VETC thì mở ví VETC.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang cũng đưa ra giải pháp liên kết Viettel ePass với đa phương thức thanh toán cho khách hàng lựa chọn. Trong đó có: ví điện tử; thẻ tín dụng quốc tế; phương thức thanh toán cho vay tiêu dùng (mua trước, trả sau); thanh toán mua vé tháng/quý qua QR Code.

Tài khoản giao thông trả phí đường bộ, đỗ xe, sân bay và đăng kiểm Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, sau gần 10 năm triển khai, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) đã bao phủ 100% các trạm thu phí trên toàn quốc, với hơn 6,3 triệu phương tiện đã dán thẻ và mở tài khoản thu phí. Việc áp dụng ETC đã mang lại nhiều lợi ích: rút ngắn thời gian qua trạm, giảm ùn tắc, minh bạch hóa nguồn thu, tạo thói quen văn minh khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, để tiến tới một hệ sinh thái thanh toán điện tử giao thông đồng bộ, Luật Đường bộ và Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định việc chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này mở ra khả năng thanh toán đa dịch vụ – từ phí đường bộ, phí đỗ xe, phí sân bay, cảng biển, đến phí đăng kiểm – chỉ với một tài khoản duy nhất.





