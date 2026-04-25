Ngày 24/4, tại khu Cái Dăm (phường Bãi Cháy), nhiều tuyến đường đang thi công, vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang, mặt đường và vỉa hè bị đào xới, nhiều đoạn như công trường dang dở.

Công nhân, máy móc đang thi công vỉa hè, hệ thống thoát nước. Khu vực gần chợ Cái Dăm và UBND phường Bãi Cháy, một số hộ kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ phải gia cố lối đi tạm bằng khung gỗ, khung sắt để khách ra vào.

Nhiều tuyến đường tại phường Bãi Cháy đang được đào bới để chỉnh trang đô thị. Ảnh: Phạm Công

Theo các hộ kinh doanh, việc thi công diễn ra đúng thời điểm chuẩn bị vào mùa du lịch hè và cao điểm nghỉ lễ, khiến nhiều người lo lắng. Đây là giai đoạn lượng khách đến Hạ Long tăng mạnh, mang lại nguồn thu chính cho các cơ sở dịch vụ.

“Chúng tôi ủng hộ chỉnh trang đô thị khang trang hơn, nhưng nếu thi công kéo dài, lối đi bị cản trở, bụi và tiếng ồn sẽ ảnh hưởng trải nghiệm của khách, tác động trực tiếp đến kinh doanh”, bà Nguyễn Thị Sơn, chủ cơ sở kinh doanh đồ uống tại khu Cái Dăm, cho biết.

Các tuyến đường gần chợ Cái Dăm, UBND phường Bãi Cháy đang được cải tạo vỉa hè, mở rộng lòng đường; khu vực này tập trung nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú. Ảnh: Phạm Công

Không chỉ tại khu Cái Dăm, trên đường Hạ Long, khu vực bến phà cũ và gần chân cầu Bãi Cháy cũng đang thi công cải tạo công viên cây xanh.

Khuôn viên cũ đã được phá dỡ để xây dựng mới, kỳ vọng tạo thêm không gian công cộng, cảnh quan ven biển cho người dân và du khách. Tuy nhiên, việc triển khai đồng thời nhiều hạng mục khiến người dân mong có phương án tổ chức hợp lý hơn, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh.

Để vào nhà, nhiều hộ dân phải làm lối đi tạm bằng khung gỗ. Ảnh: Phạm Công



Nhiều ý kiến cho rằng việc chỉnh trang đô thị là cần thiết, nhất là tại địa bàn du lịch trọng điểm như Bãi Cháy. Tuy nhiên, bên cạnh yêu cầu về mỹ quan, tiến độ và phương án thi công cần được tính toán phù hợp, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm du lịch.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, cho biết địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân về lo ngại việc thi công ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịp nghỉ lễ.

Chính quyền địa phương đã đốc thúc nhà thầu thi công tăng ca để sớm hoàn thành việc chỉnh trang đô thị. Ảnh: Phạm Công

Theo ông Tùng, việc chỉnh trang đô thị được triển khai đồng loạt tại các phường, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tại phường Bãi Cháy, nhiều hạng mục đang được thực hiện như cải tạo vỉa hè, mở rộng lòng đường, trồng cây xanh, hạ ngầm điện và xây dựng công viên trên một số tuyến, trong đó có đường Hạ Long.

Cụ thể, địa phương đang làm mới vỉa hè, trồng cây xanh, hạ ngầm hệ thống điện tại một số khu dân cư do đã xuống cấp, đồng thời xây dựng 2 khuôn viên cây xanh trên trục đường Hạ Long.

Để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh dịp nghỉ lễ, các đơn vị thi công sẽ tạm dừng trong vài ngày trước khi tiếp tục triển khai các hạng mục nhằm bảo đảm tiến độ. Ảnh: Phạm Công

“Việc chỉnh trang bắt đầu từ khoảng nửa tháng trước, dự kiến hoàn thành trong 6 tháng. Để hạn chế ảnh hưởng đến người dân, địa phương đã đốc thúc nhà thầu tăng cường nhân lực, thi công 3 ca/ngày, phấn đấu hoàn thành trong 3 tháng. Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ có mặt bằng gọn gàng để các hộ kinh doanh không bị ảnh hưởng”, ông Tùng cho biết.

Ngoài ra, trong dịp nghỉ lễ, các nhà thầu sẽ cho công nhân tạm nghỉ để tạo điều kiện cho người dân kinh doanh, sau đó tiếp tục thi công nhằm sớm hoàn thành dự án.

