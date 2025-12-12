Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở Đắk Lắk. Ảnh: Lê Hường

Tại hội nghị, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã thông báo đến cử tri kết quả của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15. Theo đó, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Quốc hội đã thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đây là khối lượng công tác lập pháp rất lớn, chiếm tới 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm pháp luật được ban hành của cả nhiệm kỳ.

Quốc hội cũng đã quyết định nhiều nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu, những dự án quan trọng, quy hoạch tổng thể quốc gia; xem xét, quyết định công tác nhân sự, giám sát và nhiều vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Đại biểu, cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: Lê Hường

Trao đổi với Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, các cử tri đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành công của Kỳ họp; đồng thời đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị như: Quan tâm, sớm bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông đã quy hoạch để phục vụ nhu cầu dân sinh; xem xét, tạo điều kiện mở rộng đối tượng, quy hoạch quỹ đất ở phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phát triển lâu dài của người dân…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Y Vinh Tơr cùng lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính; Xây dựng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trực tiếp thông tin và trả lời.

Cử tri phản ánh các vấn đề đến đại biểu Quốc hội. Ảnh: Lê Hường

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Thứ trưởng Y Vinh Tơr cho biết, Đắk Lắk là tỉnh miền núi, có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tương đối cao, nhiều thôn, xã vùng đồng bào DTTS. Giai đoạn vừa qua, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 1, từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) đã đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu làm thay đổi diện mạo các địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Hiện nay các địa phương đang thực hiện các nội dung còn lại Chương trình MTQG 1719. Với sự tham mưu rất tích cực của các cơ quan, trong đó có Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ đã trình Chính phủ, Quốc hội đã đồng ý cho kéo dài nguồn vốn của giai đoạn 1 đến ngày 31/12/2026.

"Ở góc độ cơ quan tham mưu, tôi đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk cùng các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tập trung, khẩn trương, rà soát để bảo đảm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của giai đoạn 1 của chương trình", Thứ trưởng Y Vinh Tơr nhấn mạnh.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Nguyệt kết luận hội nghị. Ảnh: Lê Hường

Thứ trưởng Y Vinh Tơr thông tin, hiện nay Quốc hội đã quyết định tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn trước gồm: Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi thành 1 chương trình tổng thể và chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 2026 - 2030 và giai đoạn 2031 - 2035, trong đó, có nhiều nội dung dành cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Vì vậy, địa phương cũng cần rà soát những nội dung cấp thiết, trọng tâm, trọng điểm để khi thực hiện đạt được hiệu quả cao nhất.