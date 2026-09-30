Theo tờ Guardian, Thủ tướng Anh Burnham ngày 29/9 thừa nhận rằng quyết định Brexit (Anh rời EU) đã gây ra nhiều tác động tiêu cực hơn lợi ích đối với nước này.

"Chúng ta cần xác định rõ hướng phát triển quan hệ lâu dài với EU, bởi châu Âu vẫn là thị trường lớn nhất của Anh. Chúng ta có các lựa chọn khác nhau và tôi sẽ tận dụng hội nghị thượng đỉnh Anh - EU vào cuối năm để thảo luận kỹ càng hơn", ông Burnham phát biểu tại Hội nghị Công đảng thường niên ở Liverpool.

Thủ tướng Anh Andy Burnham. Ảnh: The Guardian

Nhà lãnh đạo Anh sau đó cũng tiết lộ về những phương án ông sẽ thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Anh - EU. Phương án đầu tiên là tái gia nhập EU, phương án thứ hai là trở lại thị trường chung của khối, phương án thứ ba là tham gia một liên minh thuế quan và phương án cuối cùng là giữ nguyên hiện trạng.

"Các phương án nên được đánh giá dựa trên ưu điểm và nhược điểm của chúng cũng như những gì mà Anh có thể thực hiện được", ông Burnham nói.

Những phát biểu của ông Burnham đánh dấu lần đầu tiên một Thủ tướng Anh công khai gợi ý về việc trở lại EU sau một thập kỷ. Vào năm 2016, Anh đã trưng cầu dân ý để rời khỏi EU, qua đó chấm dứt nhiều thập niên là thành viên của khối và kéo theo nhiều năm biến động chính trị, khi London liên tục phải đối mặt với những hệ quả kinh tế và ngoại giao từ quyết định này.

Theo giới quan sát, bất kỳ động thái nào nhằm tăng cường quan hệ với EU cũng có thể khơi lại cuộc tranh luận về Brexit vốn chưa hoàn toàn lắng xuống. Phe bảo thủ tại Anh từ trước tới nay luôn phản đối khả năng đưa vấn đề này trở lại tâm điểm chính trị, trong khi ngay trong Công đảng cũng có những ý kiến thận trọng trước việc tranh luận về tư cách thành viên EU.