Theo tờ Guardian, cựu Thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham ngày 20/7 đã chính thức được Vua Charles bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của nước Anh, thay thế cho ông Keir Starmer.

"Tôi nhận thức rõ được rằng mình là thủ tướng thứ 7 của Anh kể từ năm 2016. Đây là thời điểm để chúng ta suy ngẫm và đưa ra một quyết tâm mới. Điều đó đòi hỏi thế hệ chính trị gia của chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn để giải quyết những thách thức mới. Nước Anh cần cho thế giới thấy rằng chúng ta có thể một lần nữa khôi phục sự ổn định. Tôi biết người dân trong nước đã quá mệt mỏi với chính trị, thành thật mà nói chúng tôi đã làm chưa đủ tốt và điều đó cần phải thay đổi", ông Burnham phát biểu sau cuộc gặp với Vua Charles.

Vua Charles III (phải) và tân Thủ tướng Anh Andy Burnham. Ảnh: X/@RoyalFamily

Trong thông điệp cuối cùng trước khi rời khỏi Văn phòng Số 10 phố Downing, ông Starmer đã thể hiện sự ủng hộ với ông Burnham, đồng thời cảm ơn người dân Anh vì sự ủng hộ trong suốt thời gian qua.

"Tôi hoàn toàn ủng hộ ông Andy Burnham đảm nhận vị trí của mình, tôi chúc ông ấy thành công trong tương lai. Tôi rời cương vị này với sự thanh thản, với một nụ cười và niềm tự hào về tất cả những gì đã đạt được. Tôi xin chân thành cảm ơn người dân Anh đã trao cho tôi cơ hội được phụng sự đất nước, cảm ơn gia đình và toàn thể mọi người tại số 10 phố Downing vì đã đồng hành cùng tôi trên chặng đường vừa qua", ông Starmer nói.

Theo giới quan sát, ông Burnham, 56 tuổi, được đánh giá có phong cách lãnh đạo thoải mái hơn so với người tiền nhiệm Starmer vốn khá nghiêm nghị. Ông Burnham được coi là một trong những chính trị gia có khả năng truyền đạt và kết nối cử tri tốt nhất của Công đảng. Sau khi nhậm chức, ông Burnham sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm nền kinh tế trì trệ, chi phí sinh hoạt tăng do tác động của các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông cùng tình trạng quá tải của các dịch vụ công tại Anh.