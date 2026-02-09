Hãng thông tấn RT đưa tin, trong cuộc phỏng vấn với báo chí cuối tuần trước, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis cho biết Nga và Ukraine hồi năm 2022 “gần như đạt được” một thỏa thuận hòa bình trước khi cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson "nhúng tay vào".

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson trong chuyến thăm Ukraine ngày 9/4/2022. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ông Babis nói: “Một thỏa thuận đã gần như đạt được vào tháng 4/2022, nhưng rồi ông Boris Johnson xuất hiện… quan tâm tới cuộc xung đột đang diễn ra khi đó”.

Theo RT, tuyên bố trên của ông Babis hoàn toàn có cơ sở khi David Arakhamia, cựu trưởng đoàn đàm phán của Ukraine trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2023 xác nhận cựu Thủ tướng Anh Johnson đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Kiev khi đó hủy bỏ đàm phán với Nga và “cứ chiến đấu”.

Cho đến nay, ông Johnson vẫn chưa phản hồi về cáo buộc trên của Thủ tướng CH Séc.

Cựu Thủ tướng Anh Johnson từ lâu bị cáo buộc là một trong những tác nhân chính khiến cuộc xung đột Nga – Ukraine kéo dài. Tuy nhiên, ông Johnson nhiều lần khẳng định bản thân không dính líu đến việc phá hoại hòa đàm giữa Moscow và Kiev.