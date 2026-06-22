Ông Keir Starmer thông báo từ chức Thủ tướng Anh. Ảnh: PA Media

Theo hãng tin Sky News, ông Starmer nói đã yêu cầu ủy ban điều hành quốc gia của Công đảng lập kế hoạch cho cuộc tranh cử lãnh đạo đảng, với việc đề cử ứng viên bắt đầu từ ngày 9/7. Quá trình đăng ký sẽ kết thúc trước kỳ nghỉ hè của Quốc hội Anh vào ngày 16/7. Nếu một cuộc bầu chọn lãnh đạo được kích hoạt, Công đảng sẽ có nhà lãnh đạo mới trước khi Quốc hội nhóm họp trở lại vào tháng 9.

Ông Starmer cho biết sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng cho tới khi cuộc tranh cử kết thúc và sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo việc chuyển giao quyền lực diễn ra trật tự. Chính khách này nói sau khi rút khỏi vài trò lãnh đạo chính phủ, ông sẽ dành nhiều thời gian hơn cho công việc quan trọng nhất.

Cố gắng kìm nén cảm xúc, ông Starmer tuyên bố: "Tôi sẽ là người chồng tốt nhất có thể cho người vợ tuyệt vời của tôi - Vic, người luôn là chỗ dựa vững chắc bên cạnh tôi trong những lúc vui buồn... và là người cha tốt nhất có thể cho những đứa con xinh đẹp của tôi, niềm tự hào và niềm vui của tôi".

Sau khi ông Starmer tuyên bố từ chức thủ tướng Anh, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào ông Andy Burnham, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield. Kết quả này đưa ông Burnham vào vị thế thuận lợi để tranh cử chức lãnh đạo Công đảng và có khả năng trở thành ứng viên kế nhiệm ông Starmer phù hợp nhất của đảng cầm quyền. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra và các nhân vật cấp cao khác của Công đảng vẫn có thể tham gia cuộc đua.

Một cuộc đua giành ghế lãnh đạo kéo dài có thể gây ra nguy cơ bất ổn cho chính phủ, đặc biệt nếu đảng này tiếp tục bị tụt lại trong các cuộc thăm dò dư luận.