Trong ngày 20/6, nhiều hãng thông tấn của Anh như Telegraph, BBC và Observer đã đồng loạt đưa tin về việc Thủ tướng Starmer dự kiến ​​sẽ từ chức vào ngày 22/6.

Theo tờ Observer, Thủ tướng Starmer đã đi đến kết luận rằng ông không thể duy trì vị thế của mình như trước sau những cuộc trao đổi với các bộ trưởng nội các, cố vấn, nhà tài trợ và lãnh đạo công đoàn. Bên cạnh đó, nhiều nhân vật cấp cao trong Công đảng cũng thúc giục ông Starmer đưa ra tuyên bố rõ ràng về tương lai chính trị của mình ngay từ đầu tuần tới.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: NYT

Tờ Telegraph trích dẫn nguồn tin từ các nhân vật thân cận với Thủ tướng Starmer tiết lộ ông đang chuẩn bị từ chức sau khi đối mặt với sự sụt giảm mạnh về ủng hộ vào cuối tuần qua.

"Đã có khá nhiều sự thay đổi trong nội các kể từ chiến thắng của ông Andy Burnham, dẫn đến việc ông Keir xem xét lại cam kết trước đó của mình về việc tiếp tục nắm quyền. Thủ tướng đang nghĩ tới việc củng cố di sản của mình", một quan chức chính phủ cấp cao nói với Telegraph.

Theo tờ The Times, ông Burnham hiện được coi là ứng viên sáng giá nhất của Công đảng để kế nhiệm Thủ tướng Starmer. Cách đây vài ngày, ông Burnham đã dễ dàng đánh bại chính trị gia Nigel Farage trong cuộc bầu cử bổ sung vào Quốc hội Anh.

Hiện Văn phòng Thủ tướng Anh chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin trên.