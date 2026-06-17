Tàu Admiral Grigorovich. Ảnh: PA

Việc nổ súng cảnh cáo diễn ra khi tất cả các lựa chọn khác đã được sử dụng. Theo hãng RT, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, tàu Admiral Grigorovich đang di chuyển trong vùng biển quốc tế giữa đảo Wight và Normandy ngay trước giữa trưa ngày 16/6 thì thủy thủ đoàn phát hiện du thuyền dân sự "Bright Future" đang di chuyển theo hướng nguy hiểm, có thể đưa nó đến gần tàu chiến.

Thủy thủ đoàn Nga đã cố gắng liên lạc với du thuyền bằng vô tuyến nhưng không thành công, rồi bắn pháo hiệu và hú còi nhưng cả hai đều không làm du thuyền làm thay đổi hướng đi. Khi du thuyền tiến đến gần tàu Admiral Grigorovich trong phạm vi 150m, chỉ huy tàu Nga quyết định bắn cảnh cáo bằng súng trường.

Sau đó, du thuyền treo cờ Anh ngay lập tức đổi hướng và rời xa tàu chiến Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, hành động của thủy thủ tàu Admiral Grigorovich đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc hàng hải quốc tế và họ đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn một sự cố.

Sự việc được báo chí Anh đưa tin đầu tiên, nhưng không đề cập đến việc du thuyền đang tiến về phía tàu chiến. Bộ Quốc phòng Anh không bình luận về cuộc chạm trán nhưng nói với hãng tin BBC rằng họ đang điều tra các báo cáo về một sự cố trên eo biển Manche.

Tàu Admiral Grigorovich là tàu chiến 3.600 tấn được trang bị tên lửa hành trình Kalibr. Theo BBC, vào thời điểm xảy ra vụ việc trên, nó đang bị tàu tuần tra của Hải quân Hoàng gia Anh HMS Mersey theo dõi. Hiện chưa rõ tàu HMS Mersey ở gần tàu Admiral Grigorovich đến mức nào vào thời điểm đó.

Vụ việc xảy ra hai ngày sau khi lực lượng đặc nhiệm Anh đột kích và bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Cameroon được cho là đang chở dầu bị cấm vận của Nga. Thủ tướng Anh Keir Starmer mô tả tàu chở dầu này thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga, một cách nói uyển ngữ để chỉ những tàu chở dầu của Nga không được các công ty bảo hiểm phương Tây bảo hiểm. Con tàu mang tên 'Smyrtos' đã bị đột kích ở eo biển Manche.