Đài RT ngày 29/6 đưa tin, tờ The Observer mới đây đã tiết lộ về việc Thủ tướng Anh Starmer được cho là đang cân nhắc khả năng đảm nhiệm cương vị Tổng thư ký NATO trong tương lai, sau khi nhiệm kỳ của ông Mark Rutte kết thúc vào năm 2028. Thông tin này sau đó cũng được tờ Telegraph đăng tải lại.

"Ông Starmer đang quan tâm đến vị trí Tổng thư ký NATO, tất nhiên là trong trường hợp nhiệm kỳ của ông Rutte không được gia hạn. Những người ủng hộ phương án này đã nhấn mạnh việc ông Starmer nhận được sự tôn trọng từ nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, đồng thời có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky", tờ The Observer cho biết.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: X/@Keir_Starmer

Theo truyền thông Anh, Tổng thư ký NATO thường là cựu nguyên thủ quốc gia hoặc nhà ngoại giao cấp cao, được lựa chọn thông qua tham vấn giữa các quốc gia thành viên và việc bổ nhiệm cuối cùng đòi hỏi sự ủng hộ của tất cả 32 nước thành viên của liên minh quân sự này. Tuy vậy, giới quan sát lưu ý vị trí lãnh đạo NATO đòi hỏi khả năng đạt được các thỏa thuận chính trị phức tạp giữa các nước thành viên, vốn không phải là điểm mạnh của ông Starmer.

Một vấn đề khác là ông Starmer cần duy trì được sự ủng hộ rõ ràng từ chính phủ Anh để được lựa chọn. Việc ông Starmer dành quá nhiều thời gian cho các vấn đề đối ngoại và chưa tập trung tương xứng vào các vấn đề trong nước là một trong những nguyên nhân khiến nhà lãnh đạo Anh đánh mất sự ủng hộ của Công đảng cầm quyền tại xứ sở sương mù, qua đó dẫn tới quyết định từ chức.

Vào ngày 22/6, ông Starmer đã thông báo quyết định từ chức lãnh đạo Công đảng, nhưng sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng Anh trong thời gian chuyển giao quyền lực. Theo truyền thông Anh, chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham hiện là ứng viên sáng giá nhất để kế nhiệm ông Starmer.