Theo đài CNA, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/6 đã đưa ra bình luận về việc Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức trong một sự kiện tại Nhà Trắng.

"Tôi nghĩ ông Starmer là một người đáng mến", ông Trump nói trước khi chuyển sang phân tích các chính sách khiến nhà lãnh đạo Anh phải rời khỏi vị trí của mình.

"Chính phủ của ông Starmer đã mắc sai lầm khi không khai thác hiệu quả các nguồn dầu khí tại Biển Bắc, đồng thời theo đuổi quá mức các dự án điện gió. Anh đang phải mua phần lớn năng lượng từ nước ngoài. Họ mua ở đâu? Na Uy. Và Na Uy lấy dầu từ Biển Bắc", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: NYT

Trong bình luận của mình, Tổng thống Trump cũng tỏ ra không hài lòng về cách chính phủ Anh xử lý quan hệ với Mỹ khi London mất quá nhiều thời gian để đồng ý cho Washington sử dụng căn cứ quân sự trong chiến dịch tấn công Iran.

"Ông Starmer đã chần chừ trong việc cho chúng tôi sử dụng căn cứ ở Cyprus để triển khai hoạt động quân sự. Về cơ bản, ông ấy có 2 vấn đề lớn là chính sách năng lượng và nhập cư. Thực ra là ba, cả tỷ lệ tội phạm nữa. Ông ấy đã tự gây tổn hại nghiêm trọng cho chính mình. Tôi chúc ông Starmer mọi điều tốt đẹp trong tương lai", ông Trump nói.

Trước đó, ông Starmer đã thông báo về việc từ chức lãnh đạo Công đảng, nhưng sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng Anh trong thời gian chuyển giao quyền lực. Theo truyền thông Anh, chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham hiện là ứng viên sáng giá nhất để kế nhiệm ông Starmer.