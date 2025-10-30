Ông Trump (trái) và ông Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin CNN, phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một sau khi rời Hàn Quốc, ông Trump nói: "Chúng tôi không thể trò chuyện... vì tôi quá bận. Tôi nghĩ, nếu cuộc gặp diễn ra, có lẽ sẽ làm giảm tầm quan trọng của cuộc hội đàm giữa tôi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vì vậy, tôi sẽ quay lại, với sự tôn trọng dành cho ông Kim Jong Un".

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết, ông rất muốn gặp người đứng đầu Triều Tiên và sẵn sàng kéo dài chuyến công du châu Á để gặp ông Kim Jong Un.

Trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ đầu tiên, ông Trump đã gặp ông Kim 3 lần và trao đổi thư từ, nhưng cuối cùng không đạt được đột phá ý nghĩa nào về việc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Chuyến công du Hàn Quốc của ông Trump lần này đã làm dấy lên đồn đoán về việc ông có thể gặp trực tiếp ông Kim lần thứ 4 để thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Tại cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào ngày 29/10, ông Trump cho biết bản thân và ông Kim "rất hợp nhau nhưng thực sự chưa thể thống nhất được thời điểm gặp gỡ".

Hồi tháng 9, ông Kim cũng tuyên bố có "những kỷ niệm đẹp" về Tổng thống Trump và nói không có lý do gì để tránh đàm phán nếu Washington ngừng yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, người đứng đầu Bình Nhưỡng tái khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân để chấm dứt các lệnh trừng phạt.