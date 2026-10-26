Chiều 26/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Ba Lan.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, trải qua hơn 75 năm xây dựng và phát triển quan hệ, Việt Nam và Ba Lan đã vun đắp nền tảng hữu nghị bền vững, sự tin cậy chính trị cao và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước; hai bên có nhiều tương đồng về lợi ích và tiềm năng bổ trợ cho nhau trong quá trình phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tạo khuôn khổ và động lực mới để mở rộng hợp tác.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tranh thủ mọi cơ hội, tạo đột phá trong hợp tác, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững và cùng có lợi.

Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Ba Lan mở rộng đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực Ba Lan có thế mạnh như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, bảo vệ môi trường, khoáng sản, giao thông vận tải, logistics và phát triển hạ tầng hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên mở rộng hợp tác phát triển cảng biển, logistics hàng hải, đóng tàu, khoa học biển và bảo vệ môi trường biển; đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực hàng hải và trao đổi kinh nghiệm quản trị kinh tế biển.

Về quốc phòng, an ninh, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả, nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và các sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh phù hợp với nhu cầu, điều kiện và chính sách của mỗi nước.

Hai lãnh đạo tin tưởng với nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị cao và khuôn khổ Đối tác Chiến lược mới được thiết lập, quan hệ Việt Nam - Ba Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước

Hai bên cần ưu tiên hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung vào lĩnh vực có tiềm năng và giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, an ninh mạng và công nghệ sinh học.

Lãnh đạo Việt Nam đề nghị Ba Lan tiếp tục tăng cường cấp học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, nhất là trong khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ cao, logistics, chuyển đổi số, y dược, hàng hải và công nghiệp quốc phòng...

Chứng kiến những thành tựu vượt bậc của Việt Nam, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khâm phục tốc độ phát triển kinh tế. Việt Nam là đối tác hàng đầu của Ba Lan tại Đông Nam Á và là một trong những đối tác quan trọng nhất tại châu Á.

Thủ tướng Donald Tusk bày tỏ cá nhân ông và nhân dân Ba Lan luôn có tình cảm đặc biệt dành cho đất nước và con người Việt Nam, luôn trân trọng dân tộc Việt Nam anh hùng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Việt Nam và Ba Lan có nhiều điểm tương đồng, cùng tự hào về tinh thần kiên cường, nỗ lực tái thiết và phát triển đất nước sau chiến tranh, đạt được những thành tựu được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Thủ tướng Donald Tusk nhất trí cao với các ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chính phủ Ba Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để sớm triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm, đặc biệt trong lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác và khả năng tạo đột phá như kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, công nghiệp, dược phẩm, y tế, du lịch, trí tuệ nhân tạo.

Minh chứng cho những tình cảm gắn bó, “đến từ trái tim”

Chào mừng Thủ tướng Donald Tusk, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam ủng hộ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác liên nghị viện với Quốc hội Ba Lan, phát huy vai trò của các cơ quan lập pháp trong việc tạo hành lang pháp lý thuận lợi và giám sát thực hiện thỏa thuận, cam kết giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Thông qua hoạt động lập pháp và giám sát, Quốc hội Việt Nam sẽ tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo cơ sở cho hợp tác lâu dài với Ba Lan.

Chủ tịch Quốc hội cho biết mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 6 tỷ USD cần được thực hiện thông qua việc xây dựng các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư an toàn và minh bạch.

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ chiến lược, giúp doanh nghiệp Ba Lan tiếp cận thị trường ASEAN thuận lợi và hiệu quả hơn. Hai nước cần tập trung vào lĩnh vực có tính đột phá như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học và chuyển đổi số.

Trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam, chuyển giao công nghệ và hợp tác về dược phẩm, chuyển đổi số, nông nghiệp chất lượng cao, đồng thời tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng giao thông, logistics và kinh tế biển.

Việt Nam và Ba Lan cần tăng cường hợp tác giữa hai nghị viện, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ triển khai các dự án chung

Thủ tướng Donald Tusk cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam, coi đây là minh chứng cho những tình cảm gắn bó, “đến từ trái tim”.

Thủ tướng nhấn mạnh cần triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược bằng các dự án chung, được triển khai có trọng tâm trong Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 đã được hai bên ký kết lần này; đề nghị Quốc hội Việt Nam ủng hộ chia sẻ thứ tự ưu tiên trong lĩnh vực hợp tác để hai bên cùng tập trung thúc đẩy.

Nhóm nghị sĩ hữu nghị Ba Lan - Việt Nam có nhiều đóng góp trong tăng cường quan hệ giữa Quốc hội hai nước, cá nhân Chủ tịch Nhóm tham gia đoàn Thủ tướng lần này.

Thủ tướng Ba Lan đặc biệt nhấn mạnh vai trò của hợp tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp hai nước.