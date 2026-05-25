Trước đó, ngày 21/5, Thủ tướng đã quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Bộ VHTT&DL cũng công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Huy Dũng tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VHTT&DL.

Trao quyết định và chúc mừng tân Thứ trưởng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, qua nhiều cương vị công tác khác nhau, ông Nguyễn Huy Dũng đều thể hiện rõ năng lực, trình độ, uy tín và tâm huyết, có nhiều đóng góp cho Chính phủ trong thực hiện các mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Phó Thủ tướng, việc lựa chọn, điều động ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ VHTT&DL đã được cân nhắc kỹ lưỡng, với kỳ vọng bổ sung nguồn nhân lực trẻ, tạo thêm động lực và sinh khí mới cho Bộ cũng như toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới.

Hơn lúc nào hết, Bộ VHTT&DL đang đảm đương một sứ mệnh rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Đó không chỉ là tiếp nối truyền thống "văn hóa soi đường cho quốc dân đi", mà còn phải đưa văn hóa thực sự trở thành động lực, nguồn lực và trụ cột quan trọng cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ VHTT&DL. Ảnh: Việt Hùng/Cổng TTĐT Bộ VHTT&DL

Phó Thủ tướng cho biết, yêu cầu đặt ra hiện nay là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện đối với các lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch; qua đó tạo động lực cho tăng trưởng hai con số, đồng thời hình thành hệ giá trị mới thúc đẩy sự phát triển của ngành trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, Bộ cần ưu tiên huy động mọi nguồn lực, trí tuệ và tâm huyết để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, quyết liệt.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ tiếp tục đổi mới tư duy quản trị trong các lĩnh vực của ngành, đặc biệt là quản trị văn hóa trên môi trường số; quản trị và thúc đẩy phát triển du lịch dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Nếu không thực hiện tốt Nghị quyết 57 thì chúng ta sẽ không có động lực để thúc đẩy sự phát triển của ngành trong giai đoạn tới theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác quản trị hoạt động báo chí.

Với các lĩnh vực khác của ngành, Phó Thủ tướng đề nghị tập thể lãnh đạo Bộ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo khí thế và động lực mới nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã luôn tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để ông phát huy năng lực, sở trường.

Tân Thứ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, nhanh chóng hòa nhập và cống hiến cho ngành VHTT&DL, góp phần nhỏ bé vào việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa nghìn năm của dân tộc.

Ông Nguyễn Huy Dũng cam kết sẽ tận tâm, tận lực cùng tập thể lãnh đạo Bộ và toàn ngành đoàn kết, kế thừa và phát triển để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, với tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, sự chuyên nghiệp của một công chức và tình yêu sâu nặng với đất nước.

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh ngày 7/11/1983, quê Hà Nội, có trình độ Thạc sĩ Công nghệ thông tin. Ông từng giữ các vị trí: Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 11/2020 - 8/2024, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia.

Từ tháng 8/2024 đến 6/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025; từ tháng 9/2024 đến 6/2025 là Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 7/2025, ông là Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tháng 1/2026 được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



