Ngành xây dựng tạo nhiều đột phá, đóng góp quan trọng

Ngày 21/12, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá nhiệm kỳ 2021-2025 của Chính phủ là nhiệm kỳ có nhiều khó khăn, thách thức hơn thời cơ, thuận lợi.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Năm 2025, Việt Nam là một trong những nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Trong thành tựu chung này có đóng góp của cả hệ thống chính trị, của các bộ, các ngành, trong đó có Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng đã có nhiều đột phá và đóng góp rất lớn".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng khái quát những kết quả của Bộ, ngành xây dựng bằng 8 cụm từ gồm 32 chữ: "Thể chế hoàn thiện, quy hoạch đồng bộ, hạ tầng đột phá, chuyển đổi xanh - số, bộ máy tinh gọn, nội bộ đoàn kết, đô thị phát triển, nông thôn đổi mới".

Về thể chế, Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 4 luật, 2 nghị quyết, trong đó có cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đường sắt đô thị tại Hà Nội, TPHCM; đường sắt Hà Nội - Hải Phòng - Lào Cai; Chính sách phát triển nhà ở xã hội... Bộ đã trình Chính phủ đã ban hành 15 nghị định, 1 nghị quyết. Thể chế đổi mới từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo.

Về quy hoạch, nhiệm kỳ này chúng ta xây dựng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, các quy hoạch chuyên ngành. Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã quy hoạch các phương thức giao thông.

Hạ tầng đột phá rất rõ ràng, từ hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội...

Thủ tướng nhắc tới một số kết quả cụ thể: Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 3.000km đường bộ cao tốc như Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra; 325km nút giao, đường dẫn...

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Bộ Xây dựng trong việc tổ chức thành công 3 lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật (dịp 19/4 - 19/8 - 19/12) với tổng số 564 công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia, tổng vốn hơn 5,1 triệu tỷ đồng.

Cả nước đã hoàn thành hơn 102.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025, tạo nền tảng hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội sớm hơn 2 năm (2028).

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe lãnh đạo Bộ Xây dựng giới thiệu về các nền tảng số trọng điểm của ngành xây dựng. Ảnh: Bộ Xây dựng.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Xây dựng đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân.

Trong đó, công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông còn chưa theo kịp tình hình thực tế, nhất là đòi hỏi cao của sự phát triển trong tương lai; tiến độ giải ngân đầu năm tại một số dự án còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn; thị trường bất động sản tiềm ẩn rủi ro; hệ thống thông tin, dữ liệu về thị trường bất động sản còn bất cập; phát triển đô thị, nhất là đô thị văn minh, thông minh cần phải nỗ lực hơn...

Tập trung thực hiện "5 bảo đảm" và "6 đột phá"

Thủ tướng nhấn mạnh ba bài học lớn đối với ngành xây dựng. Đó là, phải bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành của Chính phủ.

Thứ hai, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, với các bộ, ngành, địa phương; lắng nghe, tôn trọng lẫn nhau, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể.

Thứ ba, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, phản ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với diễn biến tình hình và đúng với xu thế phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm đầu tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 với yêu cầu rất cao, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững, xanh hóa, số hóa.

Ngành xây dựng hiện đang tăng trưởng trên 9%, đóng góp khoảng 1,96 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP của cả nước; những năm tiếp theo, ngành cũng phải nỗ lực để tăng trưởng 2 con số.

Do đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ, ngành xây dựng tập trung thực hiện "5 bảo đảm" và "6 đột phá". Trong đó "5 bảo đảm" gồm: Bảo đảm thể chế thông thoáng; Bảo đảm hạ tầng thông suốt; Bảo đảm quản trị thông minh; Bảo đảm cách làm thông dụng; Bảo đảm hợp tác thông hiểu.

"6 đột phá" gồm: Thứ nhất, đột phá trong tư duy và tầm nhìn.

Thứ 2, đột phá trong huy động, tập trung nguồn lực, đề xuất cơ chế, chính sách để tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng chiến lược và hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm quốc gia.

Thứ 3, đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.

Thứ 4, đột phá trong phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm sớm hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội trong năm 2028, vượt 2 năm so với kế hoạch.

Thứ 5, đột phá trong phát triển các phương thức giao thông, toàn diện, bao trùm, quy hoạch phải có tầm nhìn xa, trông rộng, "nghĩ sâu, làm lớn".

Thứ 6, đột phá trong khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công các công trình trọng điểm quốc gia; Có cơ chế khuyến khích để huy động nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác công tư, mạnh dạn áp dụng các hình thức thí điểm, chỉ định thầu, nâng cao uy tín, kinh nghiệm của các ban quản lý, song song với chống tiêu cực, tham nhũng; Tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động đầu tư xây dựng, quy hoạch...

Đến nay, cả nước đã hoàn thành gần 3.200km đường cao tốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai việc rất quan trọng, Bộ Xây dựng phải thực hiện xong.

Với các dự án đường sắt, Thủ tướng yêu cầu ngay trong tháng 12 này, Bộ Xây dựng cần rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và các điều kiện liên quan, làm cơ sở để đến tháng 1/2026 lựa chọn phương thức đầu tư phù hợp.

Thứ 2, việc xây dựng Sàn giao dịch Bất động sản, còn vướng ở đâu phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch.