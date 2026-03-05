Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì họp phiên thứ 24 của Ban chỉ đạo.

Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.345km đường bộ cao tốc, đang thi công xây dựng 1.252km và đang chuẩn bị đầu tư khoảng 1.721km.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương chủ động tháo gỡ các vướng mắc, khẩn trương hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án này và bàn giao mặt bằng trong tháng 3.

Về định hướng công việc thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai các dự án đầu tư, bảo đảm nhanh chóng, tuân thủ đúng, đủ quy trình, thủ tục, quy định pháp luật…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng lưu ý, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tham nhũng, thất thoát, lãng phí tài sản công; kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, rào cản về thể chế, chính sách, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà.

Các chủ đầu tư chủ động chỉ đạo rà soát, kiểm tra đơn giá, định mức, tổng mức đầu tư, quy trình, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, bảo đảm đúng quy định để phòng ngừa sai sót, không để xảy ra sai phạm, tham nhũng; ai làm tốt thì phải động viên, khen thưởng, ưu tiên, ai làm không tốt, vi phạm thì phải xử lý.

Xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực

Về các dự án chuẩn bị đầu tư, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình để sớm triển khai thi công, phấn đấu khởi công trong tháng 3, hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ APEC 2027.

Cao Bằng, Phú Thọ chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, sớm phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Km 0 - Km 19), Bắc Kạn - Cao Bằng.

TPHCM, Phú Thọ, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Vinh - Thanh Thủy, dự án thành phần 2 Quy Nhơn - Pleiku, Đường vành đai 4 TPHCM, Hòa Lạc - Hòa Bình để khởi công dịp 19/5.

TPHCM khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 1 TPHCM - Mộc Bài, hoàn thành trong tháng 4.

Về giải phóng mặt bằng, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Đồng Nai tập trung triển khai, hoàn thành giải phóng mặt bằng phần còn lại tại các dự án Hòa Bình - Mộc Châu, Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua Ninh Bình, Hưng Yên), Chợ Mới - Bắc Kạn, dự án Dầu Giây - Tân Phú, TPHCM - Long Thành đáp ứng tiến độ thi công.

Về vật liệu xây dựng, Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hưng Yên, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long cấp phép nâng công suất mỏ, điều phối hợp lý nguồn vật liệu xây dựng đáp ứng tiến độ thi công dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình - Hải Phòng và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cần Thơ - Cà Mau, hoàn thành trong tháng 4.

Ảnh: Nhật Bắc

Về triển khai thi công, TPHCM và Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Tây Ninh quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, khắc phục điều kiện thời tiết, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành dự án Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TPHCM, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, hoàn thành trong tháng 4.

Các địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch triển khai; chủ động xác định nguồn vật liệu xây dựng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án Ninh Bình - Hải Phòng, Hòa Bình - Mộc Châu, TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Gia Nghĩa - Chơn Thành, dự án thành phần 3 Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Quy Nhơn - Pleiku, Tân Phú - Bảo Lộc, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Phù Cát bảo đảm chất lượng và tiến độ như đã cam kết.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, bổ sung các nút giao, điểm kết nối với tuyến cao tốc mới được đầu tư (nếu cần) để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án; chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, trong đó lưu ý phải gắn quy hoạch không gian phát triển mới dọc các tuyến cao tốc.

Thủ tướng yêu cầu tất cả các chủ thể vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, rà soát, kiểm tra, giám sát, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, phát hiện, rút kinh nghiệm những việc chưa làm tốt và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 như chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 26/1.