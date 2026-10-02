Nga nói Ukraine đang phải "trả giá" vì các đợt tấn công nhắm vào tàu thuyền ở Biển Đen, nhấn mạnh rằng Moscow cần thỏa thuận hòa bình lâu dài, không phải một lệnh ngừng bắn.

Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/10 tuyên bố rằng quân đội Nga đang đáp trả các cuộc tấn công do Ukraine tiến hành ở Biển Đen.

"Tình hình ở Biển Đen là một trường hợp đặc biệt. Chúng tôi đang đáp trả những cuộc tấn công mà Ukraine khơi mào. Ukraine phải gánh chịu hậu quả cho hành vi này. Họ đang phải trả giá và sẽ tiếp tục phải trả giá", ông Peskov nhấn mạnh.

Quan chức Điện Kremlin khẳng định Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời coi việc ngăn chặn hoàn toàn nguồn cung đạn dược cùng các trang thiết bị khác cho Ukraine qua Biển Đen là ưu tiên hàng đầu.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Đối với chúng tôi, điều rất quan trọng là ngăn chặn hoàn toàn việc cung cấp trang thiết bị quân sự, đạn dược và nhiên liệu cho Ukraine bằng đường biển. Đó là điều chúng tôi đang làm và sẽ tiếp tục làm", ông Peskov nói.

Khi được hỏi về sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc nhằm tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về một lệnh ngừng bắn ở Biển Đen, ông Peskov trả lời: "Chúng tôi biết về vấn đề này, nhưng hiện chưa có thông tin cụ thể nào".

Cũng theo ông Peskov, Nga vẫn luôn sẵn sàng tiến hành đàm phán, nhưng chỉ khi quá trình này hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. "Chính quyền Kiev không cho thấy mong muốn đạt được bất kỳ thỏa thuận toàn diện nào. Những thỏa thuận ngừng bắn từng phần không thể đưa chúng ta đến gần hơn với một giải pháp hòa bình", quan chức Nga nhận xét.

Ukraine phá âm mưu ám sát ở Zaporizhzhia

Theo Kyiv Post, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 2/10 đã thông báo bắt giữ hai thanh niên bị tình nghi âm mưu ám sát 4 quân nhân Ukraine tại vùng Zaporizhzhia.

Cơ quan chức năng Ukraine bắt giữ nghi phạm trong âm mưu ám sát ở Zaporizhzhia. Ảnh: SBU

"Hai nghi phạm là người Zaporizhzhia, 18 và 19 tuổi, được tình báo Nga tuyển mộ thông qua một bài đăng trên Telegram. Hai nghi phạm đã thực hiện các vụ phóng hỏa nhằm vào xe quân sự để vượt qua 'bài kiểm tra' của Nga. Sau đó, họ được giao nhiệm vụ ám sát các quân nhân Ukraine bằng cách giả làm phụ nữ trên mạng xã hội. Một trong hai người được chỉ đạo thực hiện các vụ sát hại bằng dao, trong khi người còn lại có nhiệm vụ quay video làm bằng chứng", báo cáo của SBU cho biết.

Hai nghi phạm đang bị cáo buộc phản quốc và âm mưu phạm tội trong thời gian thiết quân luật theo Bộ luật Hình sự Ukraine. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với án tù chung thân.