Nhiều hãng thông tấn đưa tin Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đe dọa sẽ ngăn chặn ngân sách 7 năm tiếp theo của Liên minh châu Âu (EU) trừ khi tất cả các nước thành viên cam kết cung cấp thêm viện trợ tài chính cho Ukraine.

EU đã cam kết bù đắp khoảng 45 tỷ Euro (52 tỷ USD) trong tổng số 70 tỷ Euro thiếu hụt tài chính dự kiến ​​của Ukraine vào năm 2027, trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga sắp bước sang năm thứ 5. Tuy nhiên, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc đã bày tỏ phản đối việc đóng góp thêm để hỗ trợ tài chính cho Kiev, trong khi Bulgaria cũng được cho sẽ có động thái tương tự.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (phải) chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Berlin ngày 3/11. Ảnh: Anadolu

Theo hãng tin Bloomberg, trong một bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, ông Merz viết: “Việc hỗ trợ song phương cho Ukraine đang được phân bổ không đồng đều và phần lớn gánh nặng lại đổ dồn lên vai một vài quốc gia thành viên”.

Thủ tướng Đức lập luận rằng việc trợ giúp Ukraine là “vấn đề an ninh châu Âu không thể tách rời của chúng ta”.

Trang Euronews ngày 9/11 dẫn lời ông Merz nhấn mạnh: “Cam kết tập thể rằng tất cả chúng ta, không có ngoại lệ, sẽ đóng góp một cách công bằng để lấp đầy khoảng trống này là điều kiện tiên quyết thiết yếu để giải quyết vấn đề cũng như để thảo luận về các vấn đề khác, đặc biệt liên quan đến tài chính”.

Ông Merz cũng kêu gọi xây dựng “một lộ trình tài chính vững chắc, kéo dài nhiều năm cho Ukraine từ năm 2028 trở đi, bao gồm cả các khoản lãi suất đã phát sinh”.

Trước đó, Hungary, Slovakia và CH Séc đã được miễn trừ các nghĩa vụ tài chính, bao gồm cả việc thanh toán lãi suất, đối với khoản cho vay trị giá 90 tỷ Euro mà EU dành cho Ukraine, vốn đã được thông qua vào tháng 12/2025.

Tháng trước, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo việc gắn vấn đề tài trợ cho Ukraine với các cuộc đàm phán về ngân sách dài hạn tiếp theo của EU là hành động nguy hiểm. Ông Fico tin việc tài trợ như vậy sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột Nga - Ukraine thay vì mang lại hòa bình.

Tương tự, Thủ tướng CH Séc Andrej Babis lập luận rằng các khoản kinh phí dành cho Kiev “không nên nằm trong khuôn khổ tài chính nhiều năm, khi chính các nước thành viên cũng đang không có đủ ngân sách”.

Hiện Thủ tướng Đức Merz cũng đang phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng lớn trong nước, giữa lúc sự bất mãn đối với chính phủ của ông đang lan rộng. Theo một cuộc thăm dò của ARD-DeutschlandTrend công bố ngày 5/11, chỉ có 12% người Đức hài lòng với hiệu quả công việc của ông và 85% bày tỏ sự không hài lòng.

Sự sụt giảm mức độ ủng hộ dành cho ông Merz diễn ra cùng thời điểm đảng CDU của ông phải hứng chịu những thất bại lớn trong các cuộc bầu cử gần đây ở Đức. Vào tháng 9, đảng cánh hữu "Lựa chọn vì nước Đức" (AfD) đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử cấp bang tại Saxony-Anhalt và Mecklenburg-Western Pomerania, trong khi đảng cánh tả "Die Linke" giành vị trí dẫn đầu tại Berlin, đánh bại đảng CDU. Ông Merz mô tả kết quả của đảng CDU là "thảm họa".