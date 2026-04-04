Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quý đầu tiên năm 2026, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho quý 2 và thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tình hình diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường nhưng cũng là thời cơ để xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, quản lý rủi ro tốt hơn; tinh thần là phải biến rủi ro, thách thức, khó khăn thành cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thủ tướng nhấn mạnh về kiên định mục tiêu tăng trưởng "2 con số" gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thế, tạo lực, tạo đà cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số; biến khó khăn, thách thức thành cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính; phân cấp, phân quyền thủ tục từ Bộ về địa phương. "Bám sát thực tiễn, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản chỉ đạo điều hành; trong đó phải có những giải pháp đột phá mang tính xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái để tận dụng cơ hội, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực", Thủ tướng chỉ đạo.

Các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện các quy hoạch theo địa giới mới, tinh thần mới, tăng trưởng kinh tế 2 con số. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế nhà nước.

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước chủ trì, dứt khoát không để lạm phát - mất tăng trưởng hoặc ngược lại; chủ động điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý, hiệu quả; có giải pháp đưa lãi suất huy động và cho vay xuống mức phù hợp, ổn định để hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính chủ trì, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước; phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng 10%, tiết kiệm trên 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm 5% chi thường xuyên; có giải pháp dự phòng để chủ động ứng phó với biến động.

Về quản lý thị trường, giá cả, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm vi phạm; đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh khó khăn, thách thức là cơ hội để chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tái cấu trúc nền kinh tế bền vững, tiết kiệm xăng dầu, năng lượng, thúc đẩy triển khai điện mặt trời áp mái, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, dự án điện hạt nhân…

Thủ tướng yêu cầu tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt.

Các bộ hoàn thành hồ sơ trình Chính phủ trong ngày 5/4 để trình Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Thủ tướng nêu mục tiêu quyết liệt cắt giảm 50% thời gian giải quyết, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm 2024 (ở cả Trung ương và địa phương); phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Với các dự án tồn đọng, kéo dài, Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các phương án xử lý vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo, hạ tầng, bất động sản, thương mại, dịch vụ..., góp phần giải phóng nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng.

Bộ Xây dựng phấn đấu hoàn thành trên 110 nghìn căn hộ nhà ở xã hội trong năm nay.

Con thuyền kinh tế - xã hội của đất nước đã cập bến an toàn

Cuối bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, cách đây đúng 5 năm, ngày 5/4/2021, ông được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ và ngày 6/4/2021 Chính phủ được kiện toàn.

Theo Thủ tướng, trong 5 năm qua, tình hình có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng nhìn chung thách thức, khó khăn nhiều hơn là thời cơ và thuận lợi; dù phải vượt qua nhiều "cơn gió ngược", nhưng con thuyền kinh tế - xã hội của đất nước đã cập bến an toàn, cơ bản đạt được các mục tiêu đã đề ra như đánh giá của Trung ương, Quốc hội và các cơ quan.

Thủ tướng trân trọng gửi lời cảm ơn và tri ân đến các lãnh đạo, các cơ quan trong hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè, đối tác quốc tế.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự biết ơn sâu sắc nhất đến Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể nhân dân; các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên luôn sát cánh, chia sẻ ngọt bùi cùng với Chính phủ, các thành viên Chính phủ trong những lúc khó khăn, gian khổ và thách thức.

Thủ tướng gửi lời tri ân đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đồng hành cùng với Chính phủ trong những năm vừa qua; cảm ơn bạn bè, đối tác quốc tế về sự giúp đỡ rất hiệu quả đối với Việt Nam trong những lúc khó khăn về vaccine, xăng dầu…

Đặc biệt, Thủ tướng gửi lời tri ân, cảm ơn đến tất cả nhân dân cả nước đã chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ Chính phủ trong suốt 5 năm vừa qua và trong suốt quá trình trưởng thành, lớn mạnh của Chính phủ trong hơn 80 năm từ khi thành lập đến nay.

Thủ tướng tin tưởng và hy vọng, Chính phủ mới của nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục kế thừa, tôn trọng, phát huy truyền thống tốt đẹp của Chính phủ qua các thời kỳ, khắc phục những hạn chế, bất cập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, với tinh thần kết quả của năm sau, của nhiệm kỳ sau phải cao hơn năm trước, nhiệm kỳ trước.