Ông Trump bước ra khỏi máy bay. Ảnh: EPA

Tờ New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết sau khi dự hội nghị thượng đỉnh NATO hồi đầu tháng này, ông Trump đã rời Ankara trên chuyên cơ Không lực Một cũ thay vì sử dụng chiếc Boeing 747-8 do Qatar tặng vì chuyên cơ mới thiếu các năng lực phòng thủ tương đương.

Các quan chức Mỹ nhận định có một mối đe dọa đáng tin cậy từ các lực lượng ủy nhiệm của Iran nhắm vào tổng thống.

Việc đổi máy bay diễn ra trong bối cảnh có các báo cáo cho hay Israel đã chia sẻ với Mỹ thông tin tình báo về việc Iran đang lên kế hoạch nhắm vào ông Trump. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ tin Israel có thể đang tìm cách thúc giục ông Trump gia tăng các cuộc không kích chống Iran.

Kênh CBS News sau đó đã xác nhận thông tin do tờ New York Times đưa ra bằng cách trích dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên. Theo các nguồn tin của CBS, cơ quan mật vụ Mỹ đã quyết định đổi máy bay sau khi nhận được thông tin tình báo về một kế hoạch sử dụng tên lửa tập kích chuyên cơ chở Tổng thống Trump.

Những chi tiết mới được tiết lộ về mối đe dọa này phần nào lý giải vì sao Nhà Trắng nhanh chóng đưa ra quyết định thay đổi chuyên cơ. Vụ việc cũng đồng thời làm nổi bật những lo ngại an ninh đang diễn ra xung quanh chiếc Boeing 747-8 do Qatar tặng, loại máy bay ông Trump thúc đẩy đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất có thể.

Theo New York Times, các quan chức Mỹ không tin các lực lượng ủy nhiệm của Iran nhắm mục tiêu cụ thể vào chiếc Boeing 747-8 mới. Thay vào đó, thông tin tình báo cho thấy mục tiêu thực sự là ông Trump và bất kỳ máy bay nào chở ông.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.