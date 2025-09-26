Video: CNN

Theo hãng tin CNN, ông Netanyahu rời Tel Aviv vào tối 24/9 để đi dự hội nghị của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, chuyến bay của Thủ tướng Israel không thực hiện lộ trình thông thường là bay qua một số quốc gia châu Âu, mà thay vào đó lại bay dọc biển Địa Trung Hải, qua eo biển Gibralta.

Trang web chuyên theo dõi các chuyến bay FlightRadar24 cho biết, máy bay chở Thủ tướng Israel đã bay qua Hy Lạp và Italia, nhưng tránh hoàn toàn không phận của Pháp và Tây Ban Nha. Lộ trình trên khiến thời gian bay bị kéo dài.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu hiện chưa công bố lý do tại sao người đứng đầu chính phủ Israel lại bay với lộ trình bất thường như vậy. Hai tuần trước, văn phòng của ông Netanyahu cho biết, một số nhà báo và thành viên đoàn tùy tùng của Thủ tướng sẽ không tháp tùng ông do các lý do kỹ thuật, liên quan tới vấn đề chỗ ngồi và an ninh.

Một nguồn tin ngoại giao Pháp tiết lộ, nước này đã chấp nhận yêu cầu của Israel về việc máy bay của ông Netanyahu đi qua không phận Pháp. "Tuy nhiên, sau đó họ lại quyết định đi đường khác và chúng tôi không biết lý do", quan chức ngoại giao trên nói. Chuyến đi gần đây nhất của ông Netanyahu tới Mỹ là vào tháng 7, với lộ trình bay qua Hy Lạp, Italia và Pháp.

Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã ban lệnh bắt giữ ông Netanyahu vào tháng 11/2024 vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Nếu bay qua các nước châu Âu là thành viên của ICC, ông Netanyahu có thể bị buộc phải hạ cánh và bị bắt giữ.

Cả Mỹ và Israel hiện không phải là thành viên ICC.