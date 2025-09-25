Theo báo Jerusalem Post, vụ tấn công diễn ra vào chiều 24/9, là ngày thứ 2 của lễ Rosh Hashanah, năm mới của người Do Thái. UAV sau đó rơi xuống trung tâm thành phố Eilat, gây thiệt hại cho khu vực thường xuyên có du khách qua lại.

Một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, một UAV bay trên bầu trời Eilat, sau đó bị rơi gần một khách sạn, khiến khói và lửa bốc lên từ khu vực va chạm. Cơ quan cứu hỏa và cứu hộ Israel cho biết, một số phòng khách sạn bị hư hại và 48 người bị thương do các mảnh vỡ sắc nhọn của UAV.

Video: Jpost

Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết vụ việc đang được điều tra, đồng thời tiết lộ không quân nước này đã thực hiện 2 nỗ lực đánh chặn bằng hệ thống Vòm Sắt nhưng không thành công.

Vụ tấn công trên xảy ra vài ngày sau khi Houthi phóng một UAV về hướng Eilat, khiến nó rơi xuống sân của một khách sạn, gây thiệt hại vật chất nhưng không dẫn tới thương vong.

Eli Lankari, Thị trưởng Eilat thông tin: "Không may, đây là vụ rơi UAV thứ 3 trong chưa đầy 2 tuần. Cho dù Houthi cố phá hoại cuộc sống của chúng tôi, nhưng họ sẽ không thành công". Thị trưởng Lankari sau đó nhấn mạnh, vụ việc cần được điều tra nghiêm túc và chuyên sâu sau khi IDF một lần nữa thất bại trong việc chặn UAV hướng về thành phố phía nam Israel này.

Nhóm Houthi thường phóng tên lửa và UAV về phía Israel nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine. Israel đã trả đũa bằng cách ném bom các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, gồm cả cảng Hodeidah quan trọng.