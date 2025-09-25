Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết như vậy hôm 24/9, đồng thời tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định với ông về điều đó.

Tổng thống Pháp Macron (trái) và người đồng cấp Mỹ Trump. Ảnh: SIPA

Đài RT dẫn lời Tổng thống Macron kể, ông đã gửi cho người đồng cấp Mỹ một kế hoạch dài 3 trang về tương lai của Palestine, dựa trên Tuyên bố New York. Tài liệu này đã được hơn 143 quốc gia phê chuẩn, trong đó đề xuất không cho phép Phong trào Hồi giáo Hamas nắm quyền ở Dải Gaza và Bờ Tây trong tương lai.

Khi được hỏi về kế hoạch mở rộng khu định cư của Israel ở Bờ Tây, bao gồm cả hành lang E1 và dự định xây dựng 3.400 ngôi nhà mới, ông Macron nói: "Về vấn đề này, châu Âu và Mỹ có cùng quan điểm một cách rất rõ ràng".

Các quan chức Anh đã bày tỏ lo ngại rằng, ông Trump có thể công nhận chủ quyền của Israel đối với các khu định cư bất hợp pháp ở Bờ Tây để trả đũa việc Anh, Pháp, Australia và các nước khác công nhận Nhà nước Palestine. Động thái như vậy sẽ là đóng giáng mạnh vào bất kỳ giải pháp 2 nhà nước nào.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp nhấn mạnh: "Bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm sáp nhập Bờ Tây sẽ là dấu chấm hết cho các hiệp định Abraham, vốn là một trong những câu chuyện thành công của chính quyền Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên. Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất đã rất rõ ràng về điều này... Tôi nghĩ đó là một ranh giới đỏ với Mỹ".

Những bình luận của ông Macron đã cung cấp cái nhìn sâu sắc nhất từ ​​trước đến nay về hoạt động ngoại giao hậu trường đối với các kế hoạch liên quan tới cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Trước đó, tờ Politico dẫn lời 6 quan chức Mỹ cho hay, Tổng thống Trump đã hứa với các nhà lãnh đạo Ảrập và Hồi giáo trong một cuộc họp diễn ra vào 23/9 rằng, ông sẽ không cho phép Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sáp nhập Bờ Tây. Hiện nay, chính quyền Palestine, không phải Hamas đang quản lý Bờ Tây.