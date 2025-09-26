Trả lời phỏng vấn giới truyền thông ở Nhà Trắng hôm 25/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ ngăn chặn việc Israel sáp nhập khu Bờ Tây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/9. Ảnh: Nhà Trắng

Khi được hỏi liệu ông đã thảo luận vấn đề này với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hay chưa, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, dù ông có đối thoại với ông Netanyahu hay không, Washington cũng không cho phép Tel Aviv sáp nhập Bờ Tây. “Đã quá đủ rồi, đã đến lúc dừng lại”, ông Trump tuyên bố.

Trước đó, 6 nguồn tin giấu tên tiết lộ với tờ Politico rằng, khi hội đàm với các nhà lãnh đạo Ảrập hồi đầu tuần, ông Trump đã hứa sẽ không cho phép quân đội Israel chiếm đóng Bờ Tây của chính quyền Palestine. “Ông Trump rất kiên định về vấn đề trên”, hai nguồn tin nói.

Một nhân vật khác am hiểu vấn đề cho hay, bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ, một lệnh ngừng bắn để kết thúc cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua giữa Israel - Hamas cho tới nay chưa thể trở thành hiện thực.

“Dù vậy, ông Trump và đội ngũ của mình đã trình bày một ‘sách trắng’ phác thảo kế hoạch của chính quyền Washington để chấm dứt cuộc xung đột, trong đó gồm lời hứa không để Israel sáp nhập khu Bờ Tây và một số chi tiết liên quan tới điều hành và an ninh hậu xung đột”, nguồn thạo tin cho biết.