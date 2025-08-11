Theo Times of Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10/8 đã thông báo về việc nội các nước này phê duyệt kế hoạch quân sự mới ở Dải Gaza.

"Chiến dịch quân sự mới sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn. Đây là con đường tốt nhất và nhanh nhất để kết thúc cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas. Hiện 70-75% Dải Gaza đang được quân đội Israel kiểm soát, nhưng vẫn còn 2 khu vực chính cần nhắm tới là Gaza City và Al Mawasi", ông Netanyahu cho biết.

Cũng theo Thủ tướng Netanyahu, mục tiêu của chiến dịch không phải là chiếm đóng Dải Gaza, mà là loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Hamas nhằm thiết lập một trật tự an ninh mới do Tel Aviv kiểm soát.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

"Sau khi xung đột kết thúc, Dải Gaza sẽ được phi quân sự hóa với một vùng đệm an ninh dọc biên giới. Quyền quản lý dân sự sẽ được trao cho một cơ quan quốc tế hoặc khu vực. Nhà nước Palestine không phải là một phương án phù hợp", ông Netanyahu nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh có nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra trên lãnh thổ Israel nhằm phản đối việc chiếm đóng Dải Gaza. Cộng đồng quốc tế cũng phản ứng mạnh với kế hoạch này, kêu gọi Tel Aviv xem xét lại và ưu tiên việc đạt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas.

Trong ngày 10/8, Pháp, Anh, Đan Mạch, Slovenia và Hy Lạp đã ra tuyên bố chung phản đối kế hoạch kiểm soát Dải Gaza của Israel, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn.

Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố nước này vẫn duy trì sự ủng hộ với Israel, nhưng sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí trong bối cảnh xung đột leo thang. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lại cảnh báo kế hoạch mới của Israel có thể làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo ở Gaza, đồng thời đe dọa đến tính mạng các con tin bị Hamas giam giữ.

Theo báo cáo của quân đội Israel, hiện còn khoảng 49 con tin bị giam ở Gaza, trong đó có 27 người được cho là đã thiệt mạng.