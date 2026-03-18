Theo tờ The Hill, Thủ tướng Netanyahu ngày 17/3 đã đăng tải lên tài khoản X chính thức của mình đoạn video ông đang trò chuyện trực tiếp với Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee.

"Thưa ngài Thủ tướng, Tổng thống Donald Trump đã cử tôi đến đây để hỏi xem ngài có ổn không?", ông Huckabee nói trong phần đầu của video.

"Tôi vẫn ổn Mike à. Chúng ta hãy cùng bắt tay để mọi người thấy rõ rằng tôi vẫn có đủ 5 ngón tay", ông Netanyahu cười đáp lại.

Thủ tướng Israel sau đó rút ra một tấm thẻ đục lỗ, tuyên bố gần đây ông đã xóa sổ 2 cái tên trên thẻ, đồng thời khẳng định Tel Aviv vẫn còn nhiều mục tiêu đang nhắm tới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trò chuyện với Đại sứ Mỹ Mike Huckabee. Video: X/@netanyahu

"Tôi nghĩ đây là một tin tốt khi mình không có tên trên tấm thẻ", ông Huckabee nói với nhà lãnh đạo Israel.

"Tên của ông nằm trong danh sách những người tốt. Những điều Tổng thống Trump và quân đội Mỹ đang làm thật đáng kinh ngạc, chúng tôi rất tự hào khi được sát cánh cùng các bạn trong việc loại bỏ những kẻ điên rồ muốn sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Netanyahu tiếp lời.

Theo giới quan sát, 2 cái tên trên tấm thẻ đục lỗ của Thủ tướng Netanyahu ám chỉ tới Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij Gholamreza Soleimani, 2 nhân vật cấp cao của Iran vừa bị Israel hạ sát.

Bên cạnh đó, hành động bắt tay là cách để Thủ tướng Netanyahu bác bỏ các tin đồn ông đã thiệt mạng khi có một số ý kiến cho rằng các video gần đây của ông được dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI) vì có một số khoảnh khắc bàn tay của nhà lãnh đạo Israel có "6 ngón tay".

Vào cuối tuần trước, Văn phòng Thủ tướng Israel đã bác bỏ mọi tin đồn cho rằng ông Netanyahu đã bị ám sát trong một cuộc tấn công trả đũa của Iran, khẳng định nhà lãnh đạo này vẫn "khỏe mạnh".