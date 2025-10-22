Hôm nay, phát biểu tại phiên họp tổ của Quốc hội, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, khối lượng công việc lập pháp tại kỳ họp thứ 10 là rất lớn, với 49 dự án luật và nhiều nghị quyết quan trọng. Chủ tịch nước thống nhất với ý kiến các đại biểu Quốc hội về luật phải có "sức sống" là phù hợp với thực tiễn. Những gì đang phát huy hiệu quả cần được ghi nhận nhưng những gì vướng mắc, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển thì buộc phải sửa.

Về Luật Viên chức (sửa đổi), Chủ tịch nước cho biết mục tiêu sửa đổi lần này là để đáp ứng yêu cầu sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Theo Chủ tịch nước, một trong những vấn đề cốt lõi là nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và tạo sự liên thông giữa khu vực công - tư, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục…

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại tổ. Ảnh: Q.Phúc

Chủ tịch nước nhấn mạnh, luật pháp phải quy định rõ vấn đề gì Nhà nước phải bao cấp hoàn toàn, vấn đề gì Nhà nước hỗ trợ một phần và vấn đề gì có thể để cho các đơn vị tự chủ.

Chủ tịch nước dẫn chứng kinh nghiệm khi còn công tác trong quân đội, không thể áp dụng cơ chế tự chủ hoàn toàn theo thị trường cho các đơn vị mang nhiệm vụ chính trị.

"Khi tôi còn công tác trong quân đội, lúc triển khai Nghị quyết 18, 19 của Trung ương về sắp xếp bộ máy và đơn vị sự nghiệp công lập có yêu cầu các bệnh viện, đoàn an dưỡng, đài truyền hình quân đội phải tự chủ. Nhưng tôi cho rằng chúng ta phải xác định mục đích tồn tại của các đơn vị này", Chủ tịch nước phân tích.

Chủ tịch nước cho biết, bệnh viện quân đội thành lập để phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng. Khi có tình huống có thể lập tức cơ động thành các trạm quân y dã chiến, còn trong thời bình để khám chữa bệnh, giữ tay nghề, đảm bảo đời sống và phục vụ xã hội.

Nếu tự chủ hoàn toàn theo cơ chế thị trường thì sẽ không thực hiện được nhiệm vụ chính trị.

Tương tự, Chủ tịch nước cho rằng, các đoàn an dưỡng là để phục vụ đối tượng chính sách, những người không đủ điều kiện vào khách sạn, còn báo chí là để phục vụ nhiệm vụ chính trị, là tiếng nói của Đảng và Nhà nước.

"Nếu tất cả đều tự chủ, dùng tiền của nhân dân đầu tư rồi để tư nhân hóa thì không đúng", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước nhấn mạnh giải pháp được lựa chọn là giữ nguyên mô hình, chỉ tận dụng công năng để vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa phục vụ xã hội và đảm bảo đời sống cho cán bộ, viên chức.

Cùng với đó, Chủ tịch nước lưu ý cần xem lại tiêu chuẩn và cách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Với cán bộ lãnh đạo, quản lý nếu học cao thì rất tốt, nhưng phải là người biết sử dụng, quản lý được những người giỏi hơn mình.

Với các nhà giáo, nhà khoa học, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải thật sự chuyên sâu về lĩnh vực. "Dạy nghề phải gắn với nhu cầu của thị trường lao động, đào tạo cái mà xã hội cần chứ không phải cái chúng ta có", Chủ tịch nước lưu ý.

Với Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi), Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề quy hoạch để đảm bảo hiệu quả khai thác, vận hành.

Ông nêu về sân bay Long Thành với những ý kiến lo ngại về tiêu chuẩn và thiết kế, cho rằng "dù đã xây dựng rồi nhưng nếu thấy bất hợp lý thì phải điều chỉnh, vì đây là công trình cho tương lai lâu dài".

Bên cạnh đó, luật cần giải quyết các vấn đề thực tiễn như kết nối đồng bộ giữa cảng hàng không với các loại hình giao thông khác và trách nhiệm của các bên liên quan.

Về nguồn vốn đầu tư, dù là nguồn nào thì cũng phải được kiểm soát, quản lý chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã thống nhất về việc sử dụng đất quốc phòng cho các công trình trọng điểm quốc gia. Quân đội sẵn sàng di dời để phục vụ phát triển kinh tế, như đã làm ở sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là sự kết hợp hài hòa giữa kinh tế và quốc phòng.