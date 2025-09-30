Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký công điện của Thủ tướng về việc xử lý tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thời gian qua, các bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số vướng mắc, tồn tại như còn 16.009 cơ sở nhà đất cần sắp xếp, 299 xã chưa có ô tô, 18 xã chưa mở được tài khoản kho bạc, 32 xã chưa được trả lương tháng 8, nhiều xã chưa bố trí được kế toán trưởng, 39.746 người chưa được chi trả kinh phí theo chính sách quy định tại Nghị định 178, Nghị định 67...

Về vấn đề trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hướng dẫn UBND các tỉnh, thành, Kho bạc nhà nước và các đơn vị bố trí kế toán trưởng các xã, phường, đặc khu còn thiếu; đăng ký mở tài khoản trả lương và thực hiện chi trả kinh phí theo Nghị định số 178, Nghị định số 67, hoàn thành trước ngày 5/10.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, tránh thất thoát lãng phí; trang bị ô tô cho các xã, phường, đặc khu còn thiếu (điều chuyển hoặc mua mới theo quy định).

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/10.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, mới đây cũng đã ký công văn gửi các bộ, ban, ngành, địa phương yêu cầu khẩn trương chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định 178.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có yêu cầu thực hiện xong việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định 178 trước ngày 15/10 với các trường hợp đã có quyết định nghỉ trước 31/8. Các đơn vị, địa phương chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ.

Đồng thời xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc cố tình gây khó khăn trong việc chậm chi trả chính sách, chế độ.

Báo cáo hôm 17/9 của Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cho thấy đến thời điểm đó, cả nước có 141.444 người đã có quyết định nghỉ việc (tăng 34.732 người so với báo cáo ngày 5/9), trong đó có 102.378 người (tỷ lệ 72,38%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.