Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.

Trao đổi với cử tri, Thủ tướng dành nhiều thời gian làm rõ hơn những định hướng quan trọng trong sửa đổi các luật trình Quốc hội, đặc biệt là Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ dự kiến trình 44 luật, nghị quyết; trong đó có nhiều luật đặc biệt quan trọng và được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng liên ngành, có tính hệ thống cao để xử lý nhanh các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực.

Thủ tướng thông báo đến cử tri nhiều nội dung quan trọng

Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Chính phủ đã trình Quốc hội giảm 30% số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026, 2027 đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 10 tỷ đồng...

Chính phủ tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, tháo gỡ vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao năng lực thực thi cấp cơ sở; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm, tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài.

Tăng trưởng kinh tế duy trì tích cực

Về kết quả trong 8 tháng năm 2026, Thủ tướng cho biết tăng trưởng kinh tế duy trì tích cực, các động lực truyền thống được phát huy, các động lực mới được bước đầu thúc đẩy gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình phát triển.

GDP 6 tháng đạt 8,18%; vốn FDI thực hiện ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12%; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước năm 2026 bảo đảm mục tiêu vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025 trong khi dự kiến miễn, giảm, gia hạn gần 345 nghìn tỷ đồng thuế, phí...

Trong hơn 4.000 dự án tồn đọng, kéo dài với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng, đến nay đã tháo gỡ được 3.241 dự án. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được nâng lên.

Các cử tri tại buổi tiếp xúc

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, trong thời gian còn lại của năm 2026 và năm 2027, Chính phủ kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đạt mức cao nhất các mục tiêu đề ra.

Các trọng tâm là tổ chức thực thi quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm tiến độ, yêu cầu các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; kịp thời ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết.

Nhà nước sẽ điều tiết và quản lý giá đất

Đánh giá rất cao các kiến nghị rất xác đáng, trách nhiệm, tâm huyết của cử tri, Thủ tướng cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nghiêm túc tổng hợp, phản ánh đầy đủ kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền.

Với dự Luật Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thủ tướng nhấn mạnh, doanh nghiệp không cần chỉ hỗ trợ mà cần nhất cơ chế, chính sách minh bạch, ổn định, có thể dự báo được, dễ triển khai thực hiện và không gây rủi ro cho doanh nghiệp, những quy định cụ thể và phải rất khả thi trên thực tiễn.

Thủ tướng dẫn chứng quy định thuế thu nhập doanh nghiệp nếu quá phức tạp thì tốn rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp, mà quy mô doanh nghiệp nhỏ nên không khuyến khích được doanh nghiệp triển khai các hoạt động, cũng không khuyến khích được cá nhân và hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp. Vì vậy, những cơ chế, chính sách về thuế, nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp phải rất đơn giản.

Cử tri đặt câu hỏi đến các đại biểu Quốc hội

Thủ tướng cho biết sẽ sửa đổi đồng bộ với các dự án có liên quan để giải quyết tổng thể các vấn đề, trong đó trọng tâm là Luật Đất đai. Điểm rất mấu chốt là Nhà nước sẽ điều tiết và quản lý giá đất, không để giá đất tăng cao, làm tăng chi phí đầu vào của nền kinh tế.

Mặt khác, Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm chỗ ở cho công dân, cho người dân với giá cả phù hợp và thời gian dài hạn, thông qua ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê…

Khi Nhà nước đã điều tiết, quản lý được giá đất thì việc tính giá đất để thu hồi đất cũng như đền bù, cấp đất, giao nhà sẽ phù hợp với nhau. Khi Nhà nước bảo đảm chỗ ở cho người dân với giá cả phù hợp và thời gian dài hạn thì nhu cầu, áp lực về sở hữu nhà sẽ giảm đi. Từ đó sẽ kiểm soát, điều tiết được từ giá đất tới giá nhà và hoạt động của thị trường bất động sản.