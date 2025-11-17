Tại Cung Bayan của Hoàng gia Kuwait, thể hiện sự coi trọng chuyến thăm, Thủ tướng Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah ra tận nơi đỗ xe đón Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Kuwait mời Thủ tướng Phạm Minh Chính di chuyển trên thảm đỏ. Khi hai Thủ tướng tới vị trí danh dự trước Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Kuwait được cử trang nghiêm.

Lễ đón kết thúc với việc hai bên giới thiệu cho nhau thành phần đoàn tham dự lễ đón.

Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Kuwait và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Kuwait chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm, trong bối cảnh hai nước hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Quốc vương, Thủ tướng, Hoàng thái tử Kuwait; thăm các cơ sở kinh tế, làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn và phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Kuwait.

Thông qua các hoạt động này, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất phương hướng, biện pháp và xác định khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Cùng với việc tăng cường tin cậy chính trị, hai bên thúc đẩy phát triển các lĩnh vực giàu tiềm năng như dầu khí, năng lượng, bảo đảm an ninh lương thực, sản phẩm theo tiêu chuẩn Hồi giáo Halal, mở đường bay thẳng, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối doanh nghiệp, giao lưu nhân dân…

Thủ tướng Phạm Minh Chính với thành viên đoàn Kuwait. Ảnh: TTXVN

Hai nước sẽ khai thác các lợi thế để Việt Nam có thể trở thành cửa ngõ giúp Kuwait mở rộng thị trường sang Đông Nam Á và lân cận. Đồng thời, Kuwait giúp Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Đông và lân cận.

Hai bên cũng thể hiện sự ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, cơ chế đa phương, góp phần vào ổn định, hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng cho cả hai quốc gia, hai khu vực và trên thế giới.