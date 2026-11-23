Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự 2 hội nghị đa phương.

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng và phu nhân, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV - 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 từ ngày 27-28/11.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Lào sau khi ông được Quốc hội Lào bầu giữ chức vụ này hồi đầu tháng 10 vừa qua.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lào diễn ra không lâu sau chuyến thăm Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith. Ảnh: Chính phủ

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao 2 nước khẳng định sự nhất quán trong việc coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho nhau trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, không ngừng vun đắp mối quan hệ đặc biệt có một không hai giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đồng thời triển khai cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa 2 nước.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm 2024. Hai bên đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 5-10 tỷ USD trong vài năm tới.

Trong chuyến thăm Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng công bố Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Houaphanh và tỉnh Champasak của Lào 2 ngôi trường có tổng trị giá 2 triệu USD, nhằm hỗ trợ, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Lào.

Mới đây, Việt Nam cũng đã bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào. Hệ thống do Bộ Công an 2 nước phối hợp thực hiện. Dự án này là món quà thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào.