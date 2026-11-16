Ngày 16/11, tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Cuộc gặp ý nghĩa chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại lãnh đạo Lào và Campuchia, cảm ơn và đánh giá cao phía Campuchia đã thu xếp để ba lãnh đạo có dịp gặp gỡ, trao đổi về hợp tác giữa ba Đảng, ba nước...

Ba lãnh đạo đã trao đổi, chia sẻ về tình hình và những bước phát triển mới của mỗi Đảng, mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, xác định quan hệ với Campuchia và Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh thành tựu và sự phát triển của Việt Nam cũng là thành tựu, kinh nghiệm và cơ hội phát triển cho Lào và Campuchia.

Chủ tịch Hun Sen khẳng định Campuchia luôn coi trọng, mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam và Lào, coi sự đoàn kết, gắn bó giữa ba Đảng, ba nước là nhân tố quan trọng góp phần duy trì hòa bình, ổn định và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác hiệu quả của Việt Nam và Campuchia, khẳng định Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với hai nước láng giềng.

Ba lãnh đạo nhất trí khẳng định vai trò kim chỉ nam của hợp tác ba Đảng trong tổng thể quan hệ ba nước, khẳng định cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng có ý nghĩa chiến lược, cần được tiếp tục giữ gìn, phát huy.

Trao đổi về hợp tác, ba lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối giữa ba nền kinh tế, đặc biệt là hạ tầng giao thông, kết nối với cảng biển, logistics, năng lượng và thương mại biên giới, qua đó phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi nước và tính bổ trợ giữa ba nước, nâng cao tính tự lực, tự chủ tự cường và năng lực cạnh tranh.

Ba lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, nhấn mạnh đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với ba Đảng, ba nước; thống nhất duy trì thường xuyên các cơ chế tiếp xúc, trao đổi cấp cao như cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng, ba Chính phủ, ba Quốc hội...

Ba nước sẽ tiếp tục coi hợp tác quốc phòng, an ninh là một trong những trụ cột quan trọng, tăng cường phối hợp giữa lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Việt Nam - Lào - Campuchia sẽ duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế diễn tập thách thức an ninh phi truyền thống; tiếp tục tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng giao lưu giữa các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương và thế hệ trẻ ba nước.

Thúc đẩy đối thoại, đoàn kết, củng cố lòng tin, ngăn ngừa xung đột

Sáng 16/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể bàn tròn của hội nghị, đề cao vai trò của Cộng đồng Pháp ngữ trong thúc đẩy đối thoại, đoàn kết, củng cố lòng tin, ngăn ngừa xung đột, tạo dựng nền tảng cho hòa bình và hợp tác, phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trước những chuyển động sâu sắc của trật tự thế giới, Cộng đồng Pháp ngữ cần phát huy thế mạnh đa dạng để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt, đóng góp tích cực hơn vào giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hình thành trật tự quốc tế công bằng dựa trên luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ba định hướng ưu tiên.

Thứ nhất, tiếp tục củng cố đoàn kết, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột. Các thiết chế Pháp ngữ và các thành viên cần đẩy mạnh hợp tác trong phòng ngừa xung đột, trung gian hòa giải, giải quyết hòa bình các tranh chấp và tái thiết hậu xung đột. Trên tinh thần đó, Việt Nam hoan nghênh sáng kiến tổ chức diễn đàn về xây dựng hòa bình.

Thứ hai, chú trọng đầu tư cho con người và phát triển bao trùm nhằm tạo nền tảng lâu dài cho hòa bình. Bên cạnh các tiến trình chính trị và an ninh, cần đồng thời đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và đào tạo; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu... Đặc biệt, Pháp ngữ cần có những đột phá trong trụ cột kinh tế với những chương trình, dự án hợp tác thực chất, phát huy thế mạnh của các thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: TTXVN

Thứ ba, biến sự đa dạng của Cộng đồng Pháp ngữ thành sức mạnh thông qua các cam kết có trọng tâm, bảo đảm nguồn lực và cơ chế thực hiện. Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) cần xác định rõ các ưu tiên trong chương trình hợp tác giai đoạn 2027-2030, bám sát nhu cầu thực tiễn và phát huy tối đa tiềm năng, khả năng đóng góp của các thành viên.

Trong đó, Cộng đồng Pháp ngữ cần ưu tiên nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trước những vấn đề mới nổi; quan tâm thúc đẩy đề xuất về phát triển các mạng lưới liên khu vực về đổi mới sáng tạo với sự tham gia của cả Chính phủ, doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu.

Trưa 16/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.